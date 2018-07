„France Football”: Tottenham włączył się do wyścigu o Adriena Rabiota

Do odejścia z Paris Saint-Germain szykuje się Adrien Rabiot. Tak przynajmniej wynika z informacji „France Football”. Po francuskiego pomocnika już ustawiła się długa kolejka chętnych klubów, do których dołączył również Tottenham.

Ostatnio o 23-latku było głośno tuż przed mundialem, gdy zrezygnował z obecności na liście rezerwowej kadry Didiera Deschampsa. Teraz nie bardzo widzi mu się pozostanie na kolejny sezon w PSG. Nowy szkoleniowiec drużyny z Paryża Thomas Tuchel planuje porozmawiać w cztery oczy z piłkarzem, ale nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Rabiota.

We wtorek „Marca” podała informację, że Eric Abidal, który obecnie pełni rolę sekretarza technicznego w Barcelonie, miał spotkać się z matką Rabiota. Reprezentuje ona interesy swojego syna. Były lewy obrońca „Dumy Katalonii” miał przekonywać ją do tego, by Rabiot dołączył do składu hiszpańskiego giganta.

Kataloński kierunek nie jest jedynym, z którym łączony jest Francuz. Według „France Football” poważnie zainteresowany Rabiotem jest również Tottenham.

Oprócz wyżej wymienionych drużyn, w gronie zespołów biorących udział w wyścigu media wymieniają także Arsenal, Juventus i oba kluby z Manchesteru.