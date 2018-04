Franciszek Smuda znów chce pokonać Legię Warszawa

W sobotę Franciszek Smuda będzie miał okazję po raz kolejny poprowadzić Widzew w meczu przeciwko warszawskiej Legii. Tym razem jednak „Wojskowi” przyślą do Łodzi tylko rezerwy. Nie zmienia to faktu, że spotkanie tych drużyn na poziomie III ligi też budzi ogromne emocje.

Zdjęcie Franciszek Smuda /Newspix

- Za każdym razem gdy spotykają się te dwie firmy, bez względu na poziom rozgrywek, powoduje to emocje, także u mnie – powiedział Smuda w rozmowie z oficjalnym serwisem internetowym łódzkiego klubu.

Walczący o awans do II ligi Widzew lubi grać z Legią. W przeciwieństwie do wielu innych ekip rezerwy stołecznego klubu prezentują ofensywny styl gry. Dodatkową atrakcją dla kibiców mogą stać się piłkarze oddelegowani na ten mecz do drugiego zespołu z pierwszej drużyny.

- Nie miałbym nic przeciwko, gdyby przyjechała tu nawet cała pierwsza drużyna Legii, bo mogłoby się nam z nią grać lepiej niż z tą drugą. Pokazały to zimowe mecze sparingowe, kiedy mierzyliśmy się z zespołami z II czy nawet I ligi i nasza gra wyglądała wówczas bardzo dobrze. III-ligowe drużyny są bardzo nieobliczalne, te z wyższych klas rozgrywkowych można już dobrze rozpracować – podkreślił szkoleniowiec Widzewa.

Po 22 kolejkach III ligi (grupa 1) Widzew prowadzi w tabeli z przewagą pięciu punktów nad mającym jeden zaległy mecz Sokołem Aleksandrów Łódzki. Legia II ma 13 punktów mniej i jest szósta. Do II ligi awansuje tylko triumfator rozgrywek.