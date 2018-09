Francja i Belgia na czele rankingu FIFA, Polska bez zmian

Reprezentacja Polski utrzymała 18. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Na prowadzeniu są ex aequo mistrz świata Francja oraz brązowy medalista mundialu w Rosji - Belgia.

Od poprzedniego notowania w połowie sierpnia "Biało-Czerwoni" zanotowali dwa remisy 1-1 - z Włochami w Lidze Narodów oraz z Irlandią w spotkaniu towarzyskim. Były to ich pierwsze spotkania pod wodzą selekcjonera Jerzego Brzęczka, który zastąpił Adama Nawałkę po mistrzostwach świata.

W październiku Polacy zmierzą się w Lidze Narodów z mistrzem Europy Portugalią (siódma lokata) oraz ponownie z Włochami (20.).

Obecnie ranking jest liczony na nieco innych zasadach niż wcześniej (większy nacisk jest położony na mecze o punkty i ogólnie częstotliwość grania). Kolejny zostanie opublikowany 25 października.

Czołówka rankingu FIFA - stan na 20 września sierpnia 2018 roku:

1. (1.) Francja 1729 pkt

. (2.) Belgia 1729

3. (3.) Brazylia 1663

4. (4.) Chorwacja 1634

5. (5.) Urugwaj 1632

6. (6.) Anglia 1612

7. (7.) Portugalia 1606

8. (8.) Szwajcaria 1598

9. (9.) Hiszpania 1597

10. (9.) Dania 1581

...

18.(18.) Polska 1537

20.(21.) Włochy 1526

