Gerrard zabiera do Glasgow młody talent z Liverpoolu, Ovie Ejarię

Steven Gerrard jest menedżerem Rangers FC od początku maja. Legendarny pomocnik Liverpoolu przymierzał się do wypożyczenia do Glasgow kilku piłkarzy z ukochanego Anfield. Padło na dwudziestoletniego Ovie Ejarię, pomocnika, który na co dzień grał w drużynie Liverpoolu do lat 23.

"Gerro" ma przywrócić chwałę niebieskiej części Glasgow. Zadanie to nie będzie proste, bo klub Rangers FC dopiero wychodzi na prostą - zarówno finansową, jak i organizacyjną. W lidze szkockiej bezapelacyjnym liderem stał się Celtic.



Gerrard od maja już robi przymiarki różnych piłkarzy na Ibrox Park. Media donosiły, że angielski menedżer jest zainteresowany wypożyczeniem Dominica Solanke z LFC.

Na razie Steven Gerrard potwierdził wypożyczenie Ovie Ejarii z rezerw "The Reds". Młody skrzydłowy podpisał długoterminowy kontrakt z klubem z Anfield, a w nim od razu pojawiła się opcja rocznego wypożyczenia do Szkocji.

Ejaria do Akademii Liverpoolu trafił w 2014 r. z Arsenalu. W pierwszym zespole LFC zanotował osiem występów w sezonie 2016/17. Drugą połowę minionego sezonu spędził w Sunderlandzie. Na północy Anglii zaliczył jedenaście występów, ale nie pomógł "Czarnym Kotom" w utrzymaniu na zapleczu Premier League.

- Będę mocno pracował i czekał na efekty. Zobaczymy, gdzie zaprowadzi mnie los. Teraz będę w Glasgow, ale moim celem jest stać się częścią pierwszego składu Liverpoolu - powiedział piłkarz.

