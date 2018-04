Gol Ewy Pajor. VfL Wolfsburg awansował do finału Ligi Mistrzyń

Reprezentanta Polski - Ewa Pajor strzelił gola dla VfL Wolfsburg w wygrany meczu z Chelsea Londyn 2-0 i jej zespół awansował do finału Ligi Mistrzyń.

Pierwszy mecz Wolfsburg wygrał 3-1. To czwarty finał w historii niemieckiego klubu. Dla Chelsea była to trzecia próba awansu do finału i po raz trzeci "The Blues" ulegli Wolfsburgowi.

Mecz o trofeum rozegrany zostanie 24 maja w Kijowie. Rywalkami ekipy Polski będzie Olympique Lyon.

Pajor podwyższyła na 2-0 w 78. minucie. Alexandra Popp wrzuciła piłkę w pole karne, a Polka wyskoczyła i strzałem głową nie dała szans bramkarce.

To czwarta bramka Pajor w obecnej edycji Champions League.

Pierwszego gola dziewięć minut wcześniej strzeliła Pernille Harder.



VfL Wolfsburg - Chelsea 2-0 (0-0)

1-0 Pernille Harder (69.)

2-0 Ewa Pajor (78.)

