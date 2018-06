Guti zostanie menedżerem beniaminka szkockiej Premiership?

To może być jeden z najbardziej niespodziewanych ruchów menedżerskich podczas przerwy międzysezonowej. Według BBC Sport, zespół St Mirren może wkrótce objąć doskonale znany z występów w Realu Madryt Guti.

St Mirren to drużyna, która w minionym sezonie była najlepsza w rozgrywkach szkockiej Championship. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej był dziełem menedżera Jacka Rossa. Kilka dni po sukcesie odszedł on jednak skuszony ofertą Sunderlandu. Ma on pomóc w odbudowie zespołu „Czarnych Kotów”, który niedawno spadł do League One.

Według BBC Sport bardzo zaskakującym kandydatem do objęcia posady zwolnionej przez Rossa jest 41-letni Guti, który w przeszłości rozegrał w barwach Realu Madryt blisko 400 spotkań ligowych, zdobywając pięciokrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Były rozgrywający z „Królewskimi” trzy razy wygrywał również Ligę Mistrzów. Piłkarską karierę zakończył w 2011 roku będąc zawodnikiem Besiktasu.

Od 2013 roku Guti jest trenerem w grupach młodzieżowych Realu. Co ciekawe, po rezygnacji Zinedine’a Zidane’a z funkcji trenera „Królewskich”, Guti znajduje się w szerokim gronie ewentualnych następców „Zizou”.

Wiele nazwisk przymierzanych jest także przy okazji objęcia posady menedżera St Mirren. Oprócz Gutiego rozpatrywane przez działaczy są kandydatury Robbiego Neilsona, Jima McIntyre’a, Alana Stubbsa i Gary’ego Caldwella.