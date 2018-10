Hat trick Hildeberto w Portugalii

Hildeberto Pereira, pomocnik Legii Warszawa wypożyczony do Vitorii Setubal, błysnął formą w meczu siódmej kolejki portugalskiej Primeira Liga. 22-latek strzelił wszystkie trzy gole w wygranym 3-0 spotkaniu z Moreirense. Z zamieszczonego przez piłkarza na Instagramie zdjęcia wyraźnie wynika, że tkankę tłuszczową zamienił w ostatnim czasie w mięśniową.

Hildeberto wypożyczony jest z Legii do końca sezonu. Tego lata po raz kolejny nie był w stanie na dobre zadomowić się w kadrze pierwszego zespołu mistrzów Polski i po sezonie spędzonym w Northampton tym razem trafił do Portugalii. Od czasu sprowadzenia go z Benfiki (lato 2017 roku) zarzucano mu zbyt dużą wagę. Teraz jednak nikt nie powinien mieć aż takich pretensji do jego wyglądu.

W sobotnim meczu z Moreirense trafiał do siatki rywali w 35., 71. i 85. minucie. Najefektowniejszy był pierwszy gol, gdy strzałem pod poprzeczkę nie dał szans bramkarzowi rywali. Drugi strzelony został z rzutu karnego, a trzeci do zaledwie pięciu metrów.

Dla byłego młodzieżowego reprezentanta Portugalii były to pierwsze ligowe gole dla Vitorii. W połowie września trafił też raz do siatki Nacional Funchal w meczu pucharowym. Najważniejsze jest jednak to, że w ostatnim czasie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i może liczyć na regularną grę.

Po siedmiu kolejkach ekipa z Setubal zajmuje 10. miejsce w tabeli, z dorobkiem ośmiu punktów.