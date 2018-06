Hiszpańskie media: dymisja trenera stawia nas na pozycji przegranego

Hiszpańskie media uważają środową dymisję piłkarskiego selekcjonera Hiszpanii Julena Lopeteguiego za skandaliczną i niezrozumiałą. Twierdzą, że odejście trenera na dwa dni przed pierwszym meczem na mundialu stawia mistrzów świata z 2010 r. na pozycji przegranego.

Większość hiszpańskich komentatorów uważa, że zdymisjonowanie Lopeteguiego przez rodzimą federację zaważy w sposób znaczący na postawie kadry na mundialu w Rosji. Twierdzą, że nagłe odejście selekcjonera wprowadza chaos w szeregi drużyny.

W ocenie “Radia Marca” dymisja Lopeteguiego osłabia rodzimą reprezentację w najbardziej nieodpowiednim momencie. Rozgłośnia obawia się, że nie pozostanie to bez wpływu na postawę Hiszpanów na mistrzostwach świata.

“Na dwa dni przed meczem z najgroźniejszym rywalem naszej grupy, Portugalią, odchodzi selekcjoner pozostawiając szatnię w zupełnym chaosie. To nie wróży nic dobrego dla postawy naszej reprezentacji” - oceniło “Radio Marca”.

Zdaniem hiszpańskich komentatorów, decyzja dotycząca dymisji selekcjonera jest skandaliczna i niezrozumiała i prawdopodobnie zaciąży na postawie piłkarzy.

“To może być początek naszej porażki na mundialu. Kto wie, czy w takich okolicznościach uda nam się w ogóle wyjść z grupy” - ocenili dziennikarze hiszpańskiej rozgłośni.

Z kolei sportowy dziennik “As” wskazuje, że dramat przebywających już w Rosji piłkarzy reprezentacji Hiszpanii polega na tym, że odwołanie Lopeteguiego osłabia moralnie reprezentację.

“To prawdziwe trzęsienie ziemi. Odejście Lopeteguiego na dwa dni przed naszym inauguracyjnym meczem na mundialu sprawia niepotrzebne napięcie. Informacja o zakontraktowaniu selekcjonera przez Real Madryt była niepotrzebna” - napisał dziennik “As” na swojej stronie internetowej.

Z kolei dziennik “Mundo Deportivo” wskazuje na nieodpowiedzialne zachowanie władz Realu Madryt, które we wtorek poinformowały, że Lopetegui będzie trenerem “Królewskich”. Gazeta uważa, że kierownictwo stołecznego klubu powinno zaczekać z tą informacją do zakończenia mistrzostw świata.

51-letni Lopetegui, który będzie trenerem “Królewskich” do 2021 r., w przeszłości trenował Rayo Vallecano, FC Porto, a także reprezentacje młodzieżowe Hiszpanii. W sezonie 2008-2009 był szkoleniowcem rezerw Realu Madryt.

“Mundo Deportivo” wskazuje, że choć w pierwszym komunikacie federacji dotyczącym dymisji Lopeteguiego nie pojawiło się nazwisko jego następcy, to już po południu w środę poinformowała ona, że funkcję tą pełnić będzie dotychczasowy dyrektor sportowy reprezentacji Fernando Hierro.

Gazeta, choć przypomina zasługi 50-letniego dziś Hierro dla hiszpańskiej piłki jako zawodnika reprezentacji i Realu Madryt, to wskazuje, że ma on bardzo małe doświadczenie trenerskie.

“W poprzednim sezonie Fernando Hierro prowadził zespół Realu Oviedo grającego w drugiej lidze. To jego jedyne doświadczenie na stanowisku trenera” - odnotował “Mundo Deportivo”.



Zdjęcie