Hiszpańskie media wniebowzięte po meczu z Chorwacją

Hiszpańskie media są zachwycone postawą swojej reprezentacji w meczu Ligi Narodów z Chorwacją. Piłkarze Luisa Enrique rozbili wicemistrzów świata 6-0. "Recital" - to najpopularniejsze stwierdzenie w hiszpańskiej prasie po meczu z reprezentacją Chorwacji.

Hiszpanie rozbili w Elche Chorwatów 6-0 i są liderami grupy czwartej w dywizji A Ligi Narodów. To było udane zgrupowanie dla reprezentacji Luisa Enrique, którzy w sobotę wygrali na Wembley z Anglią 2-1. Nic dziwnego, że media w Hiszpanii są zachwycone.

"Bravoooo!" - krzyczy z okładki dziennik "Marca", rozpływając się nad grą Marco Asensio, którego dziennikarze nazwali "Crackiem", czyli kimś nie do zatrzymania. "Hiszpania zachwyca i dała prawdziwy recital. Wszechstronność i moc w ataku zniszczyła Chorwatów" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Do recitalu nawiązał również dziennik "As". "I to jest przyjemność" - oceniają występ "La Roja". Dziennikarze nie zapominają, że gra toczy się o sukces w Lidze Narodów. "Hiszpanie są o dwa remisy od wyjścia z grupy" - piszą.

Do słowa "Recital" hiszpański kibic musi się przyzwyczaić, bo to określenie pojawia się wszędzie, a tak zatytułowali swoją okładkę dziennikarze "Mundo Deportivo". "Niesamowity był Asensio, jego dwa pociski i trzy asysty to nowa nadzieja reprezentacji Hiszpanii".

Na głównej stronie "Sportu" królują Saul i Marco Asensio. Okładka okraszona tytułem - "Przyszłość jest tutaj". To właśnie Asensio i Saul są symbolami nowej kadry Luisa Enrique. Odzwierciedleniem potrzeb nowego selekcjonera - komentują żurnaliści "Sportu".