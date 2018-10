Holandia - Niemcy w Lidze Narodów. Na żywo

Holandia podejmuje Niemców w meczu 3. kolejki grupy A1 Ligi Narodów. Śledź przebieg meczu na żywo z serwisem eurosport.interia.pl!

Liga Narodów: sprawdź sytuację w dywizji A

Liderem grupy 1 dywizji A Ligi Narodów jest Francja. Mistrzowie świata pokonali dotychczas Holandię 2-1 i zremisowali bezbramkowo z Niemcami.

Zarówno Holendrzy, jak i Niemcy mają dziś sporo do udowodnienia. Pierwsi nie zakwalifikowali się na dwie ostatnie duże imprezy, a teraz są blisko spadku z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Drudzy chcą zatrzeć fatalne wrażenie po nieudanym mundialu i znów wrócić na zwycięską ścieżkę.

Niemiecki szkoleniowiec Joachim Loew dość niespodziewanie postawił w ataku na debiutanta Marka Utha, który w tym sezonie rozegrał 10 spotkań dla Schalke 04, ale nie zdobył jeszcze ani jednej bramki. Jako środkowy pomocnik został ustawiony za to prawy obrońca Bayernu Monachium Joshua Kimmich.



Mecz rozpoczął się spokojnie, jako pierwsi postanowili zaatakować Niemcy. Ładną akcję przeprowadził Jerome Boateng, ale Thomas Mueller źle przyjął sobie piłkę w polu karnym, przez co uniemożliwił sobie oddanie strzału.

Tuż przed upływem kwadransa gry po kombinacyjnej akcji w dobrej sytuacji znalazł się Timo Werner. Napastnik próbował mijać Kaspera Cillessena, ale zbyt mocno wypuścił sobie piłkę i ta opuściła boisko. Po chwili holenderski bramkarz popisał się doskonałą interwencją po mocnym uderzeniu Muellera.

Niemcy nie udokumentowali swojej przewagi i zostali za to skarceni. Manuel Neuer wyszedł do piłki dogrywanej z rzutu rożnego, ale minął się z nią. Ryan Babel głową uderzył w poprzeczkę, a z najbliższej odległości piłkę do bramki wepchnął Virgil van Dijk.

W kolejnej akcji niewiele zabrakło, a Babel uderzałby już do pustej bramki, ale w ostatniej chwili uprzedził go Matthias Ginter, który wybił piłkę na rzut rożny.

W 38. minucie bardzo ładne podanie w pole karne dostał Mueller i po jego strzale część niemieckich fanów już podskoczyła z radości. Piłka zatrzymała się jednak tylko na bocznej siatce.

Druga część spotkania rozpoczęła się od prawdziwej bomby z dystansu posłanej przez Denzela Dumfriesa. Uderzenie na rzut rożny zdołał jednak sparować Neuer.

W 57. minucie meczu Joachim Loew zdecydował się na przeprowadzenie podwójnej zmiany. Za Muellera i Emre Cana na boisku pojawili się Leroy Sane i Julian Draxler.

Holendrzy cofnęli się pod własne pole karne i spotkanie zaczęło przypominać mecze Niemców podczas mundialu, kiedy to podopieczni Loewa zamykali rywala na jego połowie, ale mieli problem ze stwarzaniem sobie bramkowych sytuacji.

Nieco ożywienia wniósł na boisko Sane, ale w pierwszej dogodnej sytuacji fatalnie spudłował, mając przed sobą jedynie Cillessena. Wspaniałym prostopadłym podaniem popisał się wówczas Kimmich, który mógł żałować, że kolega pozbawił go widowiskowej asysty.

Dwadzieścia minut przed końcem meczu Niemcy domagali się podyktowania rzutu karnego po faulu van Dijka na Uthcie. Sędzia pozostał jednak niewzruszony. Chwilę później napastnika zmienił Julian Brandt.



Holandia - Niemcy 1-0 - Trwa II połowa



Bramka: 1-0 van Dijk (30.)



Holandia: Cillessen - Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind - de Roon, de Jong (77. Ake), Wijnaldum - Bergwijn (68. Groeneveld), Depay, Babel (68. Promes).



Niemcy: Neuer - Ginter, Boateng, Hummels, Hector - Kimmich - Mueller (57. Sane), Can (57. Draxler), Kroos, Werner - Uth (68. Brandt).

