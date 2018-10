Ibrahimović "gotowy na rozmowy" z AC Milan

Pomimo 37 lat na karku Zlatan Ibrahimović nie zamierza kończyć z grą na wysokim poziomie. Mino Raiola, agent szwedzkiego napastnik, przyznał, że jego klient jest gotowy podjąć rozmowy na temat powrotu do AC Milan.

Ibrahimović od tego roku reprezentuje barwy amerykańskiego LA Galaxy i wydawać by się mogło, że w ten sposób zamierza powoli kończyć karierę piłkarską. Wszystko wskazuje jednak na to, że pomimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku, czuje, że ma jeszcze coś do zrobienia i myślał o powrocie do AC Milan. Dyrektor sportowy mediolańskiego klubu przyznał, że nie ma szans, aby Ibrahimović został ponownie graczem Rossonerich, ale agent Szweda próbuje umieścić swojego klienta na San Siro. - Plotki są zawsze. Cały świat mnie chce - w ten sposób sam zainteresowany komentował możliwość transferu. Ale spekulacje jednak podsyca Mino Raiola.

- W tym momencie nie ma takiej możliwości, bo rozmowy z klubem utknęły, ale my jesteśmy gotowi do ich wznowienia - powiedział w rozmowie z Rai Sport.

Ibrahimović grał w Milanie w latach 2010-2012 i strzelił dla drużyny 42 gole w Serie A. Później przeszedł do Paris Saint-Germain, skąd z kolei trafił do Los Angeles, gdzie również popisuje się skutecznością. Niedawno zdobył 500. bramkę w profesjonalnej karierze, licząc kluby i reprezentację Szwecji. Wynik ten zresztą śrubuje. W tym sezonie w Galaxy uzbierał już 20 goli.

- W każdym razie teraz są już normalni ludzie w Milanie i wiarygodni właściciele. Nigdy nie miałem problemów z Rossoneri. Nie zamykam drzwi ani nie otwieram. Ibra i Leonardo darzą się wielkim szacunkiem. Zlatan przeżył w Mediolanie wspaniałe chwile i część swojego serca tam zostawił tak samo jak w PSG.

- Zlatan nigdy nie chciał nic za zasługi, bo wie, że na wszystko trzeba zapracować na treningach. Musielibyśmy poznać warunki, na jakich chciałby go u siebie Milan i jakikolwiek inny klub - ocenił agent Ibrahimovicia.

