Ibrahimović jak Benjamin Button i głodny jak lew

Wszędzie, gdzie się pojawia, chce odnieść sukces. Zlatan Ibrahimović jest zdesperowany, by również w barwach LA Galaxy wygrywać. - Lew jest głodny - powiedział Szwed przed debiutem w rozgrywkach MLS. „Ibra” może zadebiutować w derbach Los Angeles już dzisiaj, a relację z meczu przeprowadzi Eurosport 2.

Zdjęcie Przyjazd Zlatana do LA Galaxy. /Getty Images

36-letni napastnik ma za sobą wspaniałą karierę, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Na finał pięknej przygody z piłką wybrał Los Angeles, gdzie pojawił się w czwartek po podpisaniu kontraktu z Galaxy. Zlatan Ibrahimović może zadebiutować już w sobotę w derbowym spotkaniu z Los Angeles FC. Mecz od godz. 21:15 pokaże Eurosport 2.

- Wiem, że miałem długą przerwę i jestem bez rytmu meczowego ze względu na kontuzję, ale nie marzę o niczym innym, tylko wyjść na boisko i dotknąć piłkę. Po treningu zostałem poćwiczyć strzały i znów poczułem się młodo, poczułem się jak Benjamin Button. Urodziłem się stary, a teraz jestem młody - powiedział Szwed.

- W Anglii mówili, że jestem stary, ale po 3 miesiącach latałem. Wiek, to tylko cyferki - ocenił Zlatan, który w tym sezonie wystąpił w Manchesterze United jedynie 7 razy.

- Zabrałem ze sobą żonę, która będzie opiekować się rodziną, a ja skupię się jedynie na futbolu. Przybyłem, by zwyciężać. Jutro wielki mecz. Jestem zaangażowany i podekscytowany. Lew jest głodny - zapowiedział „Ibra” na przedmeczowej konferencji.

Ibrahimović od dłuższego czasu łączony był z przenosinami do MLS. Jeszcze przed przeprowadzką z PSG do United w 2016 r. wiele pisało się o wyjeździe do USA. - Miało się to wydarzyć przed Manchesterem, moja głowa była już tu, ale sprawy potoczyły się inaczej, jednak przeznaczenie mówiło, że jeszcze tu przybędę - tłumaczył.

- Galaxy zadzwonili, a ja odpowiedziałem. Gdy przybywał tu Becks, rozwinął ligę. Wysoko zawiesił poprzeczkę. Później byli Robbie Keane i Gerrard, a teraz jestem ja - wyjaśnił przenosiny do USA Zlatan.

Derby Los Angeles rozpoczną się w sobotę o godz. 21:15. Transmisja w Eurosporcie 2.

Łukasz Firchał