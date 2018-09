Ibrahimović w ekskluzywnym gronie po golu w swoim stylu

Zlatan Ibrahimović w spotkaniu z Toronto FC strzelił 500. gola w karierze, licząc kluby i kadrę, dzięki czemu stał się dopiero trzecim aktywnym piłkarzem z taką liczbą bramek po Cristiano Ronaldo i Lionelu Messim. Jego LA Galaxy przegrało jednak wyjazdowe spotkanie 3-5. Szwed trafił do siatki w sposób, w jaki tylko on umie strzelać.

Wynik w tym meczu kształtował się efektownie. Gospodarze prowadzili już 3-0 w nieco ponad pół godziny, ale przewagę roztrwonili, by ostatecznie wygrać 5-3. Zlatn Ibrahimović nie tracił dobrego humoru pomimo porażki.

- Cieszę się, że Toronto będzie zapamiętane z tego, że zostało moją 500. ofiarą - mówił w swoim stylu szwedzki weteran boisk. Ibrahimović pokonał bramkarza w znany dla siebie sposób, sięgają piłkę wysoko nogą i obracając się przy tym, jak w sztukach walki, które zresztą trenuje.

- Było blisko bramki. Przypomina mi to jednego gola z czasów Ajaksu. Odwróciłem się do dośrodkowania i uderzyłem. Po prostu próbowałem strzelić gola i wpadło. Dla mnie to fantastyczne indywidualne osiągnięcie. Prawdopodobnie mam więcej bramek na koncie niż wszyscy piłkarze z boiska razem wzięci mają meczów. Oczywiście to duże osiągnięcie - cieszył się.

- Nie wiem, jak wielu strzeliło 500. goli w karierze, ale jestem jednym z nich i byłoby milej gdybyśmy wygrali, ale i tak nie zamierzam niczego ukrywać (radości) - stwierdził.

Bilans Ibrahimovicia rysuje się następująco: 62 gole w reprezentacji Szwecji, 18 w Malmoe, 48 dla Ajaksu, 26 dla Juventusu, 66 w Interze, 22 w Barcelonie, 56 w AC Milan, 29 w Manchesterze United, 156 w Paris Saint-Germain. Licznik wciąż bije. W tym sezonie MLS Zlatan Ibrahmović trafił do siatki już 17-krotnie.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović strzela gola do bramki Toronto FC /Getty Images





