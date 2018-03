Iker Casillas odwiesi buty na kołek? Osiągnął wszystko

Doświadczony bramkarz osiągnął w piłce nożnej praktycznie wszystko. Iker Casillas zapowiedział, że po sezonie odejdzie z FC Porto, jednak nie wiadomo, czy zawiesi buty na kołku. Przegląd pełnej sukcesów kariery dwukrotnego mistrza Europy i mistrza świata, uznawanego przez kibiców Realu Madryt za „świętego”.

Zdjęcie Iker Casillas to ikona Realu Madryt /Getty Images

W samym sercu Madrytu znajduje się legendarny Plaza de Cibeles. Jego bogate otoczenie zdominowane jest przez wystawną fontannę, w środku której stoi posąg frygijskiej bogini Kybele. To grecka bogini płodności i urodzaju. Wiele lat temu kibice Realu Madryt zaadoptowali fontannę i wykorzystują plac, jako miejsce świętowania swoich zwycięstw.

Pasjonaci futbolu często zacierają granice między sportem a czymś mistycznym. Chlebem powszednim staje się piękny mecz oraz wynoszenie ludzi na piedestał. Tak było 16 czerwca 2002 roku, gdy bohaterem narodowym został Iker Casillas. Bramkarz „La Roja” pomógł drużynie w meczu 1/8 finału mistrzostw świata 2002 r. z Irlandią, broniąc rzut karny Iana Harte’a w regulaminowym czasie gry. Następnie obronił dwie "jedenastki" w decydującym o awansie do ćwierćfinału spotkaniu.

Hiszpanie doczekali się, znaleźli swojego Mesjasza. Był nim zaledwie 21-letni „San Iker”, czyli „Święty Iker”. Zachwytom nad Casillasem nie było końca. Jak to często bywa w takich opowieściach, szczęście jednego było możliwe kosztem nieszczęścia innego. Wyjazd na azjatycki mundial stał się możliwy dla młodziana jedynie z powodu niecodziennego wypadku, któremu uległ Santiago Canizares. Bramkarz Valencii niefortunnie upuścił flakon perfum na stopę i tak ją uszkodził, że udział w mistrzostwach był niemożliwy. - Dla Canizaresa to straszny problem, a ja na pewno się nie cieszę. Jednak futbol taki jest. Teraz Ricardo, Contreras i ja będziemy walczyć o miejsce w bramce, ale trener może zdecyduje, na kogo postawić - mówił przed turniejem młody golkiper.

W rzeczywistości Casillas był zbyt skromny. Ricardo i Pedro Contreras byli przyzwoitymi bramkarzami, przyjeżdżającymi po średnich w ich wykonaniu sezonach, odpowiednio w Valladolid i Maladze. Żaden z nich nie mógł porównywać się do zawodnika Realu. Iker miał dobrze ugruntowaną pozycję jako numer jeden w bramce Królewskich” i był gotowy wejść na arenę międzynarodową.

Casillas jest wychowankiem słynnej La Fabriki, czyli akademii Realu. Przeszedł tradycyjną drogę od drużyn juniorskich przez Castillię aż do pierwszego zespołu. Na każdym etapie trenerzy doceniali jego umiejętności. Kibice lubią wychowanków. Wielu Madridistas ma w pamięci wspaniałą ekipę, która w 1966 roku sięgnęła po Puchar Europy, grając jedynie Hiszpanami. Zespół tworzyli piłkarze ukształtowani w AD Plus Ultra, lokalnym madryckim klubie, który do 1972 r. funkcjonował jako akademia Realu.

Madrycka historia Casillasa mocno wiąże się z Canizaresem, gdyż pięć lat przed mundialem, młokos znalazł się w kadrze „Los Blancos” jedynie ze względu na urazy Bodo Ilgnera i… rzeczonego Canizaresa. Wówczas Real miał grać z Rosenborgiem w Lidze Mistrzów. - Bodo był kontuzjowany, a Santiago miał poważne stłuczenie, więc potrzebowali mnie na trzeciego bramkarza. Wyciągnęli mnie ze szkoły i od razu ruszyłem na samolot do Norwegii - wspominał z uśmiechem. Miał wtedy tylko 16 lat i bez względu na kryzys kadrowy, jego włączenie do składu było oznaką tego, jak wysoko ceni go klub. Zawodnik czuł, że wygrał los na loterii, bo na pokładzie usiadł obok Fernando Morientesa. Dumni byli też rodzice, ojciec Jose wielki kibic oraz wspierająca mama. Jednak nawet oni nie mogli przypuszczać, że ich syn w wieku 20 lat dwukrotnie wygra Puchar Europy.

Został najmłodszym bramkarzem, który wystąpił w meczu Ligi Mistrzów, a rekord został pobity dopiero przez Mile Svilara z Benfiki w 2017 r. Casillas wyglądał, jakby między słupkami bramki się urodził. Prezentował mieszankę doskonałego przygotowania gimnastycznego z refleksem i idealną koncentracją.

„Królewscy” w ćwierćfinale Champions League trafili na obrońcę tytułu, Manchester United. Gwiazda Casillasa ponownie błyszczała w pierwszym meczu na Bernabeu, zakończonym bezbramkowym remisem. W rewanżu Real wygrał 3-2, a bramkarz uczynił ze swojego stadionu fortecę, gdzie nie dał pokonać się piłkarzom Bayernu w 1/2 finału. Drużyna Vincente del Bosque sięgnęła po tytuł w finale ogrywając Valencię 3-0, o ironio, z Canizaresem w składzie.

Casillas podbił Europę i stał się mistrzem swojego fachu, a to wszystko jeszcze przed wyjściem z okresu dojrzewania. Kolejne dwa lata, to pierwszy tytuł La Liga, drugi triumf w Lidze Mistrzów i niezapomniany występ w południowokoreańskim Suwon. Na pierwszy plan wysuwała się zawsze osobowość piłkarza. - Nie chcę być zapamiętany jako dobry bramkarz, ale jako wspaniała osoba - mówił.

„San Iker” dalej pisał swoją historię, gdy został kapitanem złotego pokolenia hiszpańskich zawodników. Przejął opaskę kapitańską na Euro 2008 po wykluczeniu Raula ze składu. W ćwierćfinale La Roja” zmierzyła się z Italią, która miała swojego bohatera w bramce, czyli Gianluigiego Buffona. Panowie są przyjaciółmi, ale po 120 regulaminowego czasu gry musieli zmierzyć się w rzutach karnych. Hiszpan, podobnie jak sześć lat wcześniej, obronił dwa z nich i zapewnił awans. Ze stadionu Ernsta-Happela w Wiedniu uczynił twierdzę, a zespół Luisa Aragonesa wywalczył tytuł, w finale pokonując Niemców. Casillas został pierwszym w historii bramkarzem kapitanem, który uniósł puchar za mistrzostwo Europy.

Zaledwie dwa lata później dzwony madryckiej Katedry Almudena rozdzwoniły się jeszcze mocniej. Hiszpanie pokonali Holendrów w finale i po raz pierwszy zostali mistrzami świata. Ponownie w roli głównej wystąpił „Święty Iker”, który potrafił w sytuacji sam na sam zatrzymać Arjena Robbena. Casillas otrzymał za turniej Złote Rękawice i wzniósł trofeum w Johannesburgu. Tym samym stał się najlepszym hiszpańskim bramkarzem w historii. Był uwielbiany, a jego wizerunki zaczęły pojawiać się w pokojach dziecięcych. - Gdyby indywidualne wyróżnienie nie łączyło się z tym zespołowym, to bym się nie cieszył. Miałem szczęście wygrać mundial i odebrać nagrodę dla najlepszego bramkarza - powiedział w 2010 r.

Kolejne mistrzostwa Europy przyszły w najtrudniejszym momencie kariery. Fatalne relacje z trenerem Jose Mourinho oznaczały, że Iker został tylko obserwatorem. Przyglądał się, jak Antonio Adan i Diego Lopez przejmują kontrolę nad bramką Realu. Casillas został skazany na ostracyzm, a niektórzy kibice stołecznego klubu okrzyknęli go nawet zdrajcą, który miał wyprowadzać informacje do mediów. Na domiar złego bolesnym ciosem dla wychowanka była, odradzającą się i triumfująca pod wodzą Pepa Guardioli, Barcelona.

Status legendy został nadszarpnięty, a wszystkie znaki na niebie i ziemi zwiastowały rychłe odejście z klubu. Wydawało się wówczas, że tylko cud może go ocalić. Tym cudem okazało się przyjście na Bernabeu Carlo Ancelottiego. Włoski trener natychmiast przywrócił Casillasa do bramki w rozgrywkach Pucharu Króla i Lidze Mistrzów. Kapitan spłacił zaufanie, prowadząc Real do zwycięstw w obu rozgrywkach w 2014 r. Został też pierwszym bramkarzem w historii, który aż do finału Copa del Rey nie puścił gola. W finale „Królewscy” pokonali Barcę 2-1.

Na deser Real ograł lokalnego rywala, Atletico 4-1 w finale Champions League, a Casillas mógł podnieść puchar za wywalczoną upragnioną„La Decimę”. Stał się trzecim na świecie po Franzu Beckenbauerze, Didier Deschampsie, który będąc kapitanem sięgnął po mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata i Ligę Mistrzów. Jego osiągnięcia sprawiły, że znów zagościł w sercach Madridistas. To było zmartwychwstanie „Świętego Ikera”.

Jeśli istnieje jeden obraz, mogący opisać znamienitą karierę Ikera Casillasa, to był on zrobiony w maju 2014 roku na Plaza de Cibeles. Wówczas kapitan „Los Blancos” wzniósł puchar za dziesiąty triumf w Lidze Mistrzów. Bramkarz wspiął się wtedy na piedestał, na wysokość bogów.

Niestety następnie po niezbyt ładnym pożegnaniu z Madrytem, latem 2015 r. podpisał dwuletni kontrakt z FC Porto. Rodzice bramkarza zarzucali nawet prezydentowi Florentino Perezowi pożegnanie się z żywą legendą. W ekipie „Smoków” występuje do dziś, jednak jak zapowiedział rzecznik portugalskiego klubu, z końcem sezonu Hiszpan odejdzie z Estadio Dragao. Na ten moment nie wiadomo, czy Casillas będzie kontynuował karierę w innym klubie, czy też Porto będzie ostatnim przystankiem w jego karierze.

Łukasz Firchał