Infantino: Sponsorzy zainteresowani poszerzeniem klubowych mistrzostw świata

Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino przyznał, że doszło do dyskusji z potężnymi firmami na temat rozszerzenia klubowych mistrzostw świata do 24 zespołów.

Zdjęcie Gianni Infantino /SID

Według gazet "New York Times" i "Financial Times" grupa sponsorów zaproponowała FIFA 25 miliardów dolarów za poszerzenie klubowych mistrzostw świata oraz stworzenie nowego międzynarodowego turnieju dla reprezentacji narodowych. Sponsorzy mają pochodzić z USA, Chin, Japonii i Bliskiego Wschodu.

Reklama

"Od dwóch lat rozmawiamy o rozszerzeniu klubowych mistrzostw świata do 24 drużyn, bardziej globalnych i o większej wadze w piłkarskim kalendarzu. Przestudiowaliśmy to i długo rozmawialiśmy. Chcemy stworzyć coś, co ludzie polubią. Sponsorzy są tym zainteresowani i to jest dobry znak" - powiedział Infantino na corocznej konferencji południowoamerykańskiej konfederacji (CONMEBOL).

W klubowych mistrzostwach świata udział bierze siedem zespołów - najlepsza drużyna w kraju gospodarzy oraz zwycięzcy Ligi Mistrzów na sześciu kontynentach. Zespoły z największym potencjałem, czyli triumfatorzy LM w Europie i Copa Libertadores w Ameryce Południowej, do rozgrywek przystępują dopiero od półfinałów, zwykle też spotykają się w finale.

Turniej wzbudza małe zainteresowanie europejskiej publiczności. Od dłuższego czasu trwają dyskusje na temat uatrakcyjnienia imprezy. Poprzednia propozycja zakładała, że od 2021 roku w klubowych mistrzostwach świata uczestniczyłoby 24 drużyny, ale rozgrywane byłyby co cztery lata.