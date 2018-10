Jeden debiutant i kilka powrotów w kadrze Deschampsa na mecz z Niemcami

Pierwsze powołanie dla młodego Tanguya Ndombele z Lyonu oraz powrót po dłuższej nieobecności Mamadou Sakho i Kurta Zoumy – takie są najważniejsze zmiany w reprezentacji Francji przed październikowymi meczami z Islandią (towarzyski) i z Niemcami (w Lidze Narodów).

Uwagę zwraca również ponowne powołanie dla Lucasa Digne’a, który przed wyjazdem na mundial w Rosji przegrał rywalizację na lewej obronie.

Poza tym, trener Didier Deschamps znowu postawił na sprawdzonych mistrzów świata. Przypomnijmy, na mecze we wrześniu zostali powołani w zasadzie ci sami zawodnicy, którzy wywalczyli tytuł w Moskwie. Wyjątkiem byli jedynie kontuzjowani bramkarze - Hugo Lloris i Steve Mandanda. Teraz obydwaj są już zdrowi.

Czym są spowodowane obecne zmiany w składzie? Również kontuzjami - Samuela Umtitiego, Adila Ramiego i Corentina Tolisso - ale nie tylko. Przypadek Benjamina Mendy’ego jest szczególny.

Obrońca Manchesteru City też walczy z nie do końca jasnym urazem, który może być efektem mało higienicznego trybu życia. Mendy nigdy nie był przesadnie zdyscyplinowany, ale to, co uchodziło w Monaco (Leonardo Jardim podarował mu nawet zegarek, aby nie przyjeżdżał na trening, kiedy mu się podoba), u Pepa Guardioli jest niedopuszczalne. Dlatego Hiszpan odsunął go od składu. Wśród ostatnich przewin Francuza jest trzygodzinne spóźnienie na zajęcia oraz zabranie mu prawa jazdy na rok, po tym jak wcześniej nagminnie przekraczał prędkość (cztery razy w ciągu dwóch tygodni!). Trudno było oczekiwać, że francuski selekcjoner będzie bardziej pobłażliwy, nawet jeśli w ostatnim meczu z Holandią gracz City popisał się efektowną asystą przy decydującym golu Oliviera Giroud.



Na lewej obronie jest obserwowany jeszcze inny Mendy - Ferland, a Lyonu - ale tym razem Deschamps postawił na bardziej doświadczonego Digne’a. Z OL jest za to, oprócz Nabila Fekira, Tanguy Ndombele, bardzo obiecujący 21-latek. On z kolei - poza tym, że dobrze spisuje się w lidze - korzysta z braku powołania dla Adriena Rabiota. Zawodnik PSG odmówił bycia rezerwowym przed mundialem, czym zamknął sobie drogę do kadry. Nie całkowicie, bo Deschamps pewnie da mu jeszcze szansę, ale czupurny pomocnik misi jeszcze swoje odcierpieć. I cierpliwie czekać.



Reprezentacja Francji na mecze z Islandią (11 października) i Niemcami (16 października):

Bramkarze: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola

Obrońcy: Benjamin Pavard, Djibril Sidibe, Raphael Varane, Mamadou Sakho, Kurt Zouma, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Lucas Digne

Pomocnicy: Paul Pogba, N’Golo Kante, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Thomas Lemar, Nabil Fekir

Napastnicy: Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Ousmene Dembele.

Remigiusz Półtorak

