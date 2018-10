Jenisej - Lokomotiw 0-3. Żółta kartka Krychowiaka

Lokomotiw Moskwa, z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie, pokonał na wyjeździe 3-0 Jenisej Krasnojarsk. Reprezentant Polski wrócił na pozycję ofensywnego pomocnika, rozegrał całe spotkanie i obejrzał żółtą kartkę.

Krychowiak, gdy został wypożyczony z PSG do Lokomotiwu, z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem drużyny mistrza Rosji. Początkowo grał na pozycji, do której był przyzwyczajony, a więc jako defensywny pomocnik. Od początku października trener Jurij Siomin widział jednak w roli zawodnika ustawionego tuż za napastnikiem, a w ostatnim meczu Ligi Mistrzów zaskoczył wszystkich, wystawiając Krychowiaka na środku obrony.



Manewr z przesunięciem "Krychy" do defensywy nie powiódł się, bo choć Polak nie zawinił przy żadnej z bramek, to Lokomotiw wyraźnie przegrał 1-3 z FC Porto. Wobec tego w meczu z Jenisejem Krychowiak wrócił na pozycję ofensywnego pomocnika.



Dzisiejszy przeciwnik Lokomotiwu, Jenisej Krasnojarsk to ostatnia drużyna ligi rosyjskiej, dotychczas z zaledwie jedną wygraną na koncie.



Gości na prowadzenie w 22. minucie meczu wyprowadził Aleksiej Miranczuk. Skrzydłowy najlepiej odnalazł się w polu karnym i sytuacyjnym strzałem zaskoczył golkipera rywali.



W doliczonym czasie pierwszej połowy Krychowiak został ukarany żółtą kartką za faul na przeciwniku.

Lokomotiw długo utrzymywał jednobramkową przewagę, którą podwyższył w końcówce spotkania. W 81. minucie po sprytnie rozegranym rzucie z autu na gola na 2-0 strzelił Manuel Fernandes. Trzy minuty później kontratak i błąd obrońcy na bramkę zamienił Eder.



Wygrana pozwoliła Lokomotiwowi na zajęcie pozycji wicelidera tabeli. Ekipa Krychowiaka ma jednak rozegrany mecz więcej od większości drużyn.

W kadrze meczowej zabrakło wciąż kontuzjowanego Macieja Rybusa.



Jenisej Krasnojarsk - Lokomotiw Moskwa 0-3 (0-1)



Bramki: 0-1 Miranczuk (22.), 0-2 Fernandes (81.), 0-3 Eder (84.)

