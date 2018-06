Jose Enrique walczy z guzem mózgu

Jose Enrique, który na swoim koncie ma blisko 200 meczów w Premier League, przeszedł niedawno operację guza mózgu, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zdjęcie Jose Enrique /Newspix

- Przepraszam, że w ostatnim czasie niezbyt często się odzywałem. To było najtrudniejsze kilka tygodni mojego życia - zaczyna się wpis 32-latka.

- Miesiąc temu dowiedziałem się, że cierpię na rzadki przypadek guza mózgu. W celu jego usunięcia musiałem przejść operację. Aktualnie dochodzę do zdrowia i jestem bardzo wdzięczny. Życie jest bardzo cenne - dodał były zawodnik Liverpoolu i Newcastle United.

Więcej szczegółów na temat choroby piłkarza podaje "Marca". Po przedwcześnie zakończonej karierze piłkarskiej, co wymusił uraz kolana, Enrique wspólnie z bratem pracował jako agent piłkarski. Podczas wizyty w Anglii zaczęła go boleć głowa. Ból był nie do zniesienia, a nad ranem pojawiły się problemy ze wzrokiem. Najpierw widział jak przez mgłę, potem podwójnie. Zgłosił się do lekarza, gdzie po wielu godzinach oczekiwania przeszedł badanie tomograficzne.

Później wszystko potoczyło się bardzo szybko. Konsultacja u neurologa, dwie noce w szpitalu w Londynie i podróż do Hiszpanii, gdzie przeszedł operację usunięcia rzadko spotykanego guza.

- Mogłem być ślepy, ale odzyskałem wzrok. To zaskoczyło nawet lekarzy – tłumaczy były piłkarz, który w lipcu rozpocznie radioterapię.