Julian Draxler ostrzega Niemców: Kylian Mbappe ma 300 koni

We wtorek reprezentacja Niemiec zmierzy się w Paryżu z Francją w spotkaniu poprzednich mistrzów świata z aktualnymi. Ci pierwsi są pod ostrzałem krytyki w związku z kiepskimi wynikami dlatego jest to dla nich idealna okazja, aby poprawić humor sobie i kibicom. Niemiecki pomocnik Julian Draxler jednak ostrzega rodaków przed Kylianem Mbappe, którego dobrze zna z gry w Paris Saint-Germain.

Draxler został powołany przez selekcjonera Joachima Loewa na październikowe mecze, które nie wygrzebały Niemców z kryzysu. Ten trwa od nieudanych mistrzostw świata w Rosji, w których obrońcy tytułu nie przebrnęli fazy grupowej. W minioną sobotę niemiecka drużyna poległa z kretesem w Amsterdamie 0-3, co wywołało sporych rozmiarów krytykę pod adresem selekcjonera i zawodników.

Atmosfera w tamtejszym obozie jest więc kiepska, ale mecz z Francuzami, aktualnymi mistrzami świata, to najlepsza okazja do poprawy humorów. Niemcy muszą wygrać, jeśli chcą myśleć o wyjściu z grupy 1 w dywizji A Lig Narodów. Na razie zespół Loewa zajmuje ostatnie miejsce z jednym punktem.

Niemiecki pomocnik Draxler ostrzega kolegów przed meczem i zwraca uwagę na szybkość Kyliana Mbappe, jednego z najlepszych zawodników w zespole rywala. - Jeśli ma miejsce, żeby się rozpędzić, to dogonienie go jest prawie niemożliwe, bo ma ze 300 koni mechanicznych - zażartował kolega Francuza z Paris Saint-Germain.

Mbappe to wielki talent, któremu wieszczy się, że to on po zakończeniu karier przez Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego będzie zbierać nagrody dla najlepszego piłkarza świata. Na razie 19-latek zdobył w drużynie narodowej już dziesięć goli. W przeszłości żaden inny Francuz nie miał tylu trafień w kadrze przed ukończeniem 20. roku życia.

- Szybkość i wykończenie - Draxler wskazał na największe atuty kolegi. - Nie możemy mu pozwolić ich użyć i musimy bronić szczelnie - dodał 25-letni pomocnik, który był powołany także na wrześniowy mecz z Francją (0-0) na Allianz Arenie w Monachium, ale na boisku się nie pojawił.

