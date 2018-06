Justin Kluivert odejdzie z Ajaksu Amsterdam szybciej od ojca

Wszystko wskazuje na to, że w letnim oknie transferowym pracodawcę zmieni młody skrzydłowy Ajaxu Justin Kluivert. Zaledwie 19-letni zawodnik chce przenieść się do AS Roma. Jeśli transfer zostanie dopięty, to zmieni klub szybciej od swojego ojca Patricka Kluiverta.

Zdjęcie Justin Kluivert /Getty Images

Młody Kluivert jest poważnie skłócony z dyrektorami Ajaksu, w tym z legendarnym Markiem Overmarsem. Powodem jest fakt, że klub próbował sprzedać piłkarza do Tottenhamu Hotspur bez wcześniejszej konsultacji. Dlatego zawodnik nie ma zamiaru dalej występować w zespole z Amsterdamu. Szybko pojawiła się kolejna oferta, tym razem z AS Roma. Według serwisu ”Corriere dello Sport” piłkarz zgodził się na przenosiny do Rzymu.

Roma musi teraz dojść do porozumienia z Ajaxem. Ponieważ kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca przyszłego roku amsterdamski klub nie może zażądać gigantycznych pieniędzy. Na ten moment Ajax oczekuje 20-25 milionów euro, ale Roma daje 12 milionów plus bonusy. W Rzymie mają nadzieję, że zdeterminowany zawodnik zgoła przekonać zarząd, by przyspieszyć transfer.

Kluivert ma dopiero 19 lat. W ostatnim sezonie rozegrał 36 spotkań, w których strzelił 11 goli i zanotował 5 asyst. Jeśli zmieni pracodawcę, to zrobi to szybciej od swojego ojca Patricka, który odszedł z Ajaxu mając 21 lat. Co ciekawe starszy Kluivert również wybrał Włochy, ale jego przygoda z AC Milan zakończyła się dużym niepowodzeniem.

