Kamil Wilczek najlepszym strzelcem duńskiej ligi

Polski napastnik duńskiego Broendby Kamil Wilczek nazywany jest przez media "polskim bombowcem" i "maszyną do strzelania bramek", których w okresie ostatniego roku uzyskał aż 33. Po każdej kolejce Superligi gazety rozpisują się o "dzikim Wilczku".

Dziennik "Ekstrabladet" opublikował najnowsze notowanie Football World Ranking, który opiera się na bramkach strzelonych w klubach w okresie ostatnich 52 tygodni. Uwzględniana jest ich liczba oraz punkty przypisywane według takich kryteriów jak trudność ich zdobycia oraz poziom danej ligi. Lista aktualizowana jest w każdy poniedziałek.



W ostatniej jej edycji Wilczek z 33 bramkami znalazł się na siódmym miejscu, za Robertem Lewandowskim, który z tą samą liczbą goli, lecz dzięki większej ilości punktów zajął piąte miejsce.



Pierwsze miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo z 43 bramkami przed Lionelem Messim, który strzelił o jedną mniej. Zdaniem duńskiej gazety należy zauważyć, że na dalszych pozycjach znalazły się takie nazwiska jak Luis Suarez (32), Harry Kane (32) czy Edinson Cavani (31), a najlepszy duński piłkarz zajmuje na liście dopiero 48. miejsce z 24 bramkami. To Christian Gytkjaer, który "nie gra jednak w Superlidze tylko w polskim Lechu Poznań".



"Ekstrabladet" podkreślił: "nasz polski 'dziki Wilczek' był we wrześniu jedynym piłkarzem Broendby, który grał na odpowiednim poziomie i doskonale robił to za co mu płacą, czyli strzelał bramki - aż siedem w ostatnich sześciu meczach".



Gazeta zastanawia się nad dalszą karierą 30-letniego piłkarza. "Kontrakt z Broendby wygasa już latem, więc ciekawi jesteśmy, jakie nadejdą propozycje w styczniu, kiedy otworzy się okno transferowe. Tak skutecznego piłkarza przecież trudno nie zauważyć" - skomentowała.



Kamil Wilczek przeszedł w styczniu 2016 roku do Broendby z włoskiego Carpi za ok. 200 tysięcy euro.



Zbigniew Kuczyński