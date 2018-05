Kamil Wilczek tylko z wicemistrzostwem Danii

Zaledwie trzy punkty w czterech ostatnich kolejkach zdobyli piłkarze Broendby i tak naprawdę na własne życzenie stracili mistrzostwo kraju. W poniedziałek w 36. kolejce zespół z Kamilem Wilczkiem tylko zremisował u siebie 1-1 z Aalborgiem. Trofeum powędrowało do drużyny Midtjylland, która wygrała pięć meczów z rzędu. W kończącym sezon starciu pokonała Horsens 1-0.

Jeszcze w piątek 18 maja około godziny 21.30, ekipa polskiego napastnika była o włos od mistrzostwa Danii. Broendby IF prowadziło ma wyjeździe z Horsens 2-0. Jedną z bramek zdobył Wilczek. To, co stało się później przejdzie do niechlubnej historii klubu Polaka.

W 89. minucie nie walczący już o nic gospodarze strzelili kontaktowego gola, a w 96. doprowadzili do wyrównania. Obie bramki zdobył rezerwowy Kjartan Finnbogason.

To sprawiło, że drużyna naszego zawodnika zamiast 83 punktów, miała na koncie 81. Na pierwsze miejsce awansował tym samym Midtjylland (82), który pokonał na wyjeździe FC Kopenhaga 2-0.

Zwycięstwo w stolicy sprawiło, że to właśnie ci piłkarze mieli wszystko w swoich rękach. Mistrzostwo na pewno dawało im zwycięstwo u siebie z... Horsens.

W poniedziałek wszystkie mecze ostatniej serii spotkań w grupie mistrzowskiej rozpoczęły się o godz. 18. Sytuacja była zatem niezwykle ciekawa.

Broendby musiała zwyciężyć i liczyć na porażkę Midtjylland. Nie doszło do jednej ani drugiej sytuacji. Drużyna z Polakiem w składzie tylko zremisowała z Aalborgiem 1-1. Jeden punkt gospodarze wywalczyli w samej końcówce.

Tymczasem w Herning, zawodnicy Midtjylland po bramce Marka Dal Hendego na początku drugiej połowy wymęczyli zwycięstwo 1-0. Warto dodać, że drużyna prowadzona przez Jessa Thorupa zanotowała tym samym piątą wygraną z rzędu. Końcówka sezonu była dla nich niezwykle udana.

Ekipa Broendby miała katastrofalną końcówkę. W ostatnich czterech meczach zdobyła tylko trzy punkty. Raz przegrała, właśnie z Midtjylland (0-1) i trzykrotnie zremisowała. A jeszcze niedawno wydawało się, że tytuł musi trafić do klubu spod Kopenhagi.

Wilczek zakończył sezon duńskiej ekstraklasy z 15 bramkami.