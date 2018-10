Kapitanowi piłkarskiej reprezentacji Turcji Turanowi grozi więzienie

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Turcji Arda Turan został w poniedziałek oskarżony przez prokuraturę o nielegalne posiadanie broni, molestowanie seksualne i udział w bójce, za co grozi mu kara nawet do 12,5 roku pozbawienia wolności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwariowane wywrotki i szybkie uniki. Wattsy z Superbike'ów. Wideo Eurosport

31-letni ofensywny pomocnik FC Barcelona, aktualnie wypożyczony do drużyny Istanbul Basaksehir, w ubiegłym tygodniu w jednym z nocnych klubów Stambułu wdał się w awanturę ze znanym tureckim piosenkarzem pop Berkayem Sahinem. Doszło do bójki, w której Sahin doznał złamania nosa i innych mniej poważnych obrażeń. Jak się okazało powodem awantury było wcześniejsze zachowanie piłkarza, który przed samym zajściem zaczepiał żonę piosenkarza składając dwuznaczne propozycje.

Reklama

Poszkodowany Sahin został przewieziony do szpitala, gdzie - jak informują tureckie media - pojechał także Turan. Tam doszło do kolejnej awantury, piłkarz groził rannemu bronią palną, na którą nie miał pozwolenia.

Jak napisał dziennik "Haberturke", żona gwiazdy muzyki pop przyznała, że awanturę rozpoczął wyłącznie sportowiec, który był nietrzeźwy i przez dłuższy czas, oprócz składanych jej propozycji, "nękał" artystę przebywającego w klubie prywatnie.

Turan, gwiazda piłkarskiej reprezentacji Turcji, znany jest z częstego niezgodnego z normami obyczajowymi zachowania. Także na boisku zdarzały mu się "wpadki". W maju 2018 został ukarany odsunięciem od 16 meczów za popchnięcie sędziego podczas spotkania z Sivassporem. To była najwyższa kara w historii ligi tureckiej. Piłkarz zaatakował arbitra liniowego, za co natychmiast otrzymał czerwoną kartkę. Komisja dyscyplinarna krajowej federacji nałożyła na niego dodatkowo grzywnę w wysokości 39 tys. lirów (ok. 7700 euro).