"Kicker": Bernd Leno przejdzie testy medyczne w Arsenalu

Arsenal jest bardzo bliski sprowadzenia nowego bramkarza. Klub z północnego Londynu ma wzmocnić Bernd Leno z Bayeru Leverkusen. Niemiecki golkiper ma przejść w Anglii testy medyczne i podpisać pięcioletni kontrakt - informuje "Kicker". "Kanonierzy" zapłacą za niego 25 milionów funtów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal. Emery: Stać nas na walkę o każde trofeum. Wideo Eurosport

Dziennikarze "Kickera" przyzwyczaili kibiców do przekazywania światu pewnych informacji. Teraz donoszą, że Bernd Leno odrzuci zaloty Liverpoolu i przeniesie się do Arsenalu. Niemiec ma we wtorek przejść testy medyczne w klubie z północnego Londynu i podpisać pięcioletni kontrakt. Ponoć to nowy szkoleniowiec "Kanonierów" Unai Emery sam naciskał na sprowadzenie Leno. Wcześniej o zainteresowaniu Arsenalu pisał "Sport Bild".

Reklama

Niemiec od 2012 r. broni barw Bayeru Leverkusen. W minionym sezonie wystąpił w 38 spotkaniach. Puścił w nich 49 goli i zachował dwanaście czystych kont. Przez całą przygodę na Bay-Arena zdążył zaliczyć 304 spotkania.

Leno ma zastąpić w Arsenalu starzejącego się Petra Czecha. Czeski bramkarz ma już 36 lat, o dziesięć lat więcej od Niemca. Mimo wieku - Czechem interesuje się włoskie Napoli.

Skb

Zdjęcie Bernd Leno / Eurosport