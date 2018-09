Klich: Pokazaliśmy, że nie bez powodu jesteśmy w czubie tabeli

Choć w pięciu ostatnich meczach ekipa Leeds United wygrała tylko raz, to w piątek została liderem Championship. Zespół, którego pomocnikiem jest Mateusz Klich, zremisował w 10. kolejce na wyjeździe 1-1 z Sheffield Wednesday. Polak strzelił na początku drugiej połowy gola. To była już jego czwarta bramka w sezonie.

- Po meczu każdy mógł zauważyć na naszych twarzach, że jesteśmy rozczarowani. Chcieliśmy wygrać ten mecz i naprawdę mogliśmy to zrobić. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, bo rywale mają dobry skład. Pokazaliśmy, że przegrane spotkanie z Birmingham przed własną widownią 1-2 było tylko incydentem. W piątek graliśmy dobrze, ale nie byliśmy w stanie zdobyć bramki. Szkoda, bo mieliśmy wiele szans – mówił Klich w rozmowie pokazanej na stronie internetowej Leeds.

Klich, który ostatnio nieźle pokazał się w kadrze, zdobył czwartego gola w lidze. Po przerwie wykorzystał podanie Walijczyka Tylera Robertsa.

- Jestem bardzo zadowolony z początku tego sezonu, ale pamiętajmy, że rozgrywki są naprawdę długie. Tego dnia byłem w dobrym miejscu i czasie. Dostałem dobre podanie. Postarałem się strzelić po długim rogu. To był ładny gol. Wiele bramek zdobywamy po ładnych akcjach, które zaczynają się od tyłu. Musimy dalej tak grać i wszystko będzie dobrze. W drugiej połowie pokazaliśmy, że absolutnie dominowaliśmy na murawie. Jestem zadowolony, ale wolałbym trzy punkty niż strzelenie gola.

Polak występuje w Leeds drugi sezon. Pierwszy nie układał się po jego myśli. Teraz pod wodzą słynnego Argentyńczyka Marcelo Bielsy jego rola wzrosła niesamowicie.

- Co się stało, że idzie mi lepiej? Po prostu w tym sezonie gram więcej niż w poprzednim. Teraz dostaję szansę i staram się dawać z siebie wszystko. Oczywiście nie w każdym meczu gram znakomicie. Na razie to wygląda bardzo dobrze. Ważne jest to, że jestem cały czas w składzie. Strzelam gole i to mi daje wiele pewności siebie. Bez tego nie można pokazać umiejętności.

- W lidze nie ma łatwych meczów. My jednak pokazaliśmy w piątek, że nie bez powodu jesteśmy w czołówce tabeli. Musimy prezentować się tak dalej i wszystko będzie w porządku – dodał Klich.

