Klopp: Dembele do wzięcia? Zainteresowaliście mnie

Juergen Klopp, menedżer Liverpoolu, byłby zainteresowany sprowadzeniem z FC Barcelona napastnika Ousmane Dembele. 20-letni Francuz może mieć problemy z przebiciem się do składu, jeśli potwierdzą się plotki i kataloński klub kupi z Atletico Madryt Antoine'a Griezmanna.

Dembele zjawił się na Camp Nou latem ubiegłego roku jako gracz typowany do wypełnienia luki po odejściu Brazylijczyka Neymara do Paris Saint-Germain. Francuski napastnik nie grał jednak regularnie. Najpierw na cztery miesiące z gry wyeliminowała go poważna kontuzja mięśniowa, a następnie były piłkarz Borussii Dortmund nie potrafił wywalczyć miejsca w podstawowym składzie.

Nie jest powiedziane, że w nowym sezonie sytuacja Dembele poprawi się. Piłkarz może mieć dalej problem z regularnymi występami, bo według medialnych doniesień Barcelona sprowadzi z Atletico Madryt innego francuskiego snajpera Antoine'a Griezmanna.

Angielscy dziennikarze zapytali trenera Liverpoolu Juergena Kloppa, czy widziałby w swoim zespole Dembele. Niemiecki szkoleniowiec odparł w swoim stylu: - On jest do wzięcia? No to teraz mnie zainteresowaliście.

Liverpool awansował w tym sezonie do finału Ligi Mistrzów, co jest efektownym ukoronowaniem dotychczasowych dokonań Juergena Kloppa w drużynie. Kibice na Anfield czekają jednak też z utęsknieniem na mistrzostwo Anglii. Ostatni raz "The Reds" wywalczyli tytuł w 1990 roku.

- Menedżer stworzył coś naprawdę wyjątkowego dzięki zawodnikom, których sprowadził do szatni - powiedział kapitan drużyny Jordan Henderson.

- Uważamy, że to zaszczyt, że został naszym trenerem i dużo się od niego nauczyliśmy. Miejmy nadzieję, że odniesiemy sukces w finale Ligi Mistrzów. Mamy sporo młodych piłkarze, ale oczekujemy awansów do wielu finałów - podkreślił.

W finale Champions League Liverpool zmierzy się z Realem Madryt.

