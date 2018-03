„La Gazzetta dello Sport”: Wynik Juventusu zdewastował Napoli

Największy dziennik sportowy we Włoszech napisał, że porażka Napoli z Romą aż 2-4 mogła być spowodowana wynikiem Juventusu, który chwilę wcześniej szczęśliwie pokonał Lazio 1-0. – Gol Paulo Dybali w 93. minucie zdewastował cały Neapol. To był jak cios w serce – napisała „La Gazzetta dello Sport”.

Zdjęcie Kalidou Koulibaly, Allan and Raul Albiol of SSC Napoli stand disappointed during the serie A match between SSC Napoli and AS Roma - Serie A at Stadio San Paolo on March 3, 2018 /Getty Images

Mecz Lazio z Juventusem zaczął się o godzinie 18. Spotkanie było nudne. Mistrzowie Włoch nie potrafili stworzyć żadnej groźnej okazji. W Neapolu zacierano ręce, bowiem liczono na stratę punktów przez potentata. Nic z tego. W 93. minucie Paulo Dybala w niesamowitym stylu zapewnił „Starej Damie” trzy punkty. Argentyńczyk zdobył bramkę, gdy leżał już na murawie. Był to pierwszy celny strzał w meczu, który skończył się tuż przed godziną 20. 45 minut później zaczynało się starcie Napoli z Romą.

- Piłkarze Maurizio Sarriego przystępowali do meczu zdewastowani. Wszyscy mieli w głowach wynik z Rzymu. To ich przybiło, bowiem liczyli, że Juve w końcu straci punkty, a oni wygrają i odskoczą. Spełnił się dla nich najgorszy scenariusz. Przegrali z Romą aż 2-4. Mają jeszcze przewagę nad „Starą Damą”, ale gdy mistrzowie Włoch wygrają mecz zaległy, odskoczą Napoli – analizuje „La Gazzetta dello Sport”.

Dziennikarze dodają, że „sobotnie wyniki mogły być punktem zwrotnym w walce o scudetto”. – Teraz to Juventus ma przewagę psychologiczną. A to zła wiadomość dla drużyny z południa – czytamy.

Przypomnijmy, w drużynie Napoli wystąpili Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik, który pojawił się na boisku po kontuzji pierwszy raz po 161 dniach.