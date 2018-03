League One. Drugi gol Michała Żyry dla Charltonu

Wygląda na to, że Michał Żyro powoli wraca do formy po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. W sobotę polski skrzydłowy strzelił gola dla Charltonu w wygranym na własnym boisku 2-0 meczu League One z Plymouth Argyle.

W styczniu tego roku Żyro został wypożyczony z Wolverhampton Wanderers do występującego na trzecim szczeblu rozgrywkowym Charltonu Athletic. Polak powoli wchodził do nowego zespołu, jednak ostatnio jego pozycja wydaje się być coraz mocniejsza.

Przeciwko Plymouth, drużynie liczącej się w walce o baraże do Championship, były zawodnik Legii Warszawa znalazł się w wyjściowym składzie „The Addicks”. Gospodarze szybko objęli prowadzenie, bo już w 3. minucie trafił Lewis Page. Na 2-0 w minucie 17. podwyższył Żyro. Polak celnie główkował po dośrodkowaniu Joe Aribo. Jak się okazało, skrzydłowy ustalił wynik spotkania.

Dla Żyry był to drugi ligowy gol dla Charltonu. Wcześniej trafił w przegranym 1-4 wyjazdowym meczu z Peterborough United.

„The Addicks” zajmują po tym zwycięstwie ósme miejsce tabeli. Baraże są jednak w zasięgu drużyny prowadzonej przez tymczasowego menedżera Lee Bowyera. Do zajmującego szóste miejsce Peterborough Charlton traci tylko dwa punkty. W następnej kolejce Żyro i spółka zagrają na wyjeździe ze znajdującym się w strefie spadkowej Northampton Town.

