Leicester - West Ham 1-1. Rykoszet zaskoczył Fabiańskiego

Leicester City zremisował z West Ham United 1-1 (0-1) w sobotnim meczu 10. kolejki Premier League. Goście byli bardzo bliscy odniesienia cennego zwycięstwa, ale w 89. minucie znakomicie spisujący się Łukasz Fabiański został pokonany po rykoszecie przy strzale z dystansu Wilfreda Ndidiego.

Przez cały tydzień spotkanie na King Power Stadium zapowiadano jako pojedynek dwóch znakomitych napastników: Jaime'go Vardy'ego i Marko Arnautovica. W ostatnich dniach okazało się jednak, że obaj ci piłkarze walczyli z urazami. Ostatecznie Austriak w ogóle nie przyjechał z "Młotami" na KingPower Stadium, a Anglik rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych.

Pozbawione swoich najlepszych snajperów zespoły w pierwszej połowie miały duże problemy z wypracowaniem sobie bramkowych sytuacji. Kilkukrotnie piłka pojawiła się na przedpolu bramki Łukasza Fabiańskiego, lecz polski golkiper zachowywał czujność przy prostopadłych podaniach, a wspólnie ze swoimi obrońcami radził sobie również z dośrodkowaniami.

W takiej sytuacji często kluczowe okazują się stałe fragmenty gry i potwierdziło się to w 30. minucie. Rzut wolny dla gości wykonał wtedy Felipe Anderson, a dośrodkowaną przez niego piłkę w polu karnym zgrał Declan Rice. Trafiła ona do nieobstawionego Fabiana Balbueny, który skorzystał z niezrozumiałej bierności obrońców "Lisów", w tym reprezentanta Anglii Harry'ego Maguire'a. Pierwszy strzał Paragwajczyka trafił słupek, ale gdy piłka szczęśliwie do niego wróciła, to nie miał już problemów z umieszczeniem jej w bramce gospodarzy.

Znakomita w tym momencie sytuacja West Hamu mocno skomplikowała się pięć minut później. Brutalny wślizg w środku pola wykonał bowiem kapitan gości Mark Noble i sędzia Michael Oliver słusznie pokazał mu czerwoną kartkę.

Przy stanie 0-1 i przewadze jednego gracza menedżer "Lisów" Claude Puel nie miał na co czekać. Na boisku od 46. minuty pojawił Vardy, który dołączył w formacji ataku do Kelechiego Iheanacho.

Jako pierwszy bramce Łukasza Fabiańskiego zagroził jednak Marc Albrighton. W 60. minucie oddał on dwa strzały, oba jednak obronił polski golkiper, który zaimponował szczególnie przy pierwszym, bardzo mocnym uderzeniu z woleja.

W kolejnych akcjach reprezentantowi naszego kraju sprzyjało również szczęście. W bramkę z kilku metrów nie trafił bowiem Vardy, a po główce Maguire'a piłka odbiła się od poprzeczki. Angielski napastnik miał jeszcze jedną okazję w 89. minucie i chociaż tym razem uderzył celnie, to Fabiański ponownie spisał się znakomicie.

Kilkadziesiąt sekund później Polak nie mógł już jednak nic zrobić. Na strzał z dystansu zdecydował się Wilfred Ndidi, a piłka odbiła się od pośladków Balbueny i zupełnie zmyliła Fabiańskiego.

Wiele działo się również w doliczonym czasie gry, który łącznie trwał aż siedem minut. Spowodowane to było fatalnie wyglądającą kontuzją Daniela Amarteya, który najprawdopodobniej złamał nogę próbując powstrzymać rajd Michaela Antonio. Akcji jednak nie przerwał, a doskonałą sytuację na odniesienie zwycięstwa dla gości zmarnował Angelo Ogbonna,

Spotkanie na KingPower Stadium ostatecznie zakończyło się zatem remisem 1-1, który nie pozwolił żadnej z drużyn awansować do czołowej dziesiątki Premier League.

Leicester City - West Ham United 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Fabian Balbuena (30.), 1-1 Wilfred Ndidi (89.)

Wojciech Malinowski

