Liga angielska. Zbliża się wielka chwila Bielika w Walsall FC

Lada dzień Krystian Bielik powinien zadebiutować w Walsall FC. Obrońca Arsenalu trafił do trzecioligowca w ostatnim dniu okienka transferowego, ale do tej pory był kontuzjowany.

20-letni zawodnik zaczął treningi z pełnym obciążeniem, co by znaczyło, że po kontuzji kolana nie ma już śladu. Choć Bielik przeszedł na Bescot Stadium pod koniec stycznia, dopiero teraz miał okazję poznać nowych kolegów. Do tej pory pracował bowiem z fizjoterapeutą Arsenalu, który nie chciał zostawiać swojego zawodnika w potrzebie.

- Mój fizjoterapeuta chciał dokończyć swoją robotę, czyli wysłać mnie do Walsall w pełnym zdrowiu. Zrobił kawał dobrej roboty. Teraz czuję się lepiej i mogę skoncentrować się na treningach. Chcę wywalczyć miejsce w składzie i pokazać, na co mnie stać. Chcę zapomnieć o tym, co działo się w ostatnim czasie - powiedział Bielik na antenie Saddlers TV

W tygodniu Bielik oglądał z trybun mecz Walsall FC z Wigan Athletic, ale siłą rzeczy jeszcze nie zmieścił się w kadrze meczowej. Ale liznął już trochę atmosfery klubu z League One, poznał szatnię, odbył pierwsze treningi.

- Ostatnie miesiące nie były dla mnie dobre, ale jest coraz lepiej. Odbyłem już trzy treningi z nowymi kolegami i już chciałbym pomóc zespołowi. Na każdym treningu próbuję zrobić wrażenie na menedżerze. Niektórzy mogą mówić: "przyszedł z Arsenalu, to musi grać", ale to tak nie działa, muszę wywalczyć to miejsce - podkreślił.

Bielika ściągnął do Walsall FC Jon Whitney, ale tego menedżera nie ma już w klubie. 16 marca zastąpił go Dean Keates. Nowy klub polskiego obrońcy to ligowy średniak, choć w tym sezonie drży o utrzymanie w League One. Po 38 z 46 kolejek ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Głównym celem Bielika będzie więc wsparcie w walce o utrzymanie.

- W tym sezonie rozegrałem tylko cztery mecze, co nie jest dla mnie dobre. Ale mamy osiem meczów do końca i zrobię wszystko, żeby rozegrać osiem meczów po 90 minut i pomóc Walsallowi. Chcę udowodnić swoją jakość - zapowiedział wypożyczony z Arsenalu Krystian Bielik.