Liga Narodów: Gibraltar znów zadziwia, drugi triumf z rzędu

Piłkarze reprezentacji Gibraltaru piszą swoją historię futbolu i wciąż mają szansę na awans do dywizji C Ligi Narodów. We wtorek na swoim terenie kopciuszek pokonał 2-1 (0-1) Liechtenstein i tym samym pierwszy raz w historii wygrał mecz o stawkę na swoim terenie. A przy okazji po raz pierwszy zwyciężył w dwóch kolejnych meczach i po raz pierwszy strzelił dwa gole w meczu o punkty.

W grupie 4 dywizji D było ciekawie we wtorkowy wieczór. Najpierw w Erywaniu Macedonia mierzyła się z Armenią i wygraną nad gospodarzami mogła zapewnić sobie pierwsze miejsce w stawce. Tym razem Ormianie nie zamierzali sprawiać rywalom prezentów, jak to miało miejsce w meczu z Gibraltarem (0-1), od początku rzucili się na rywali i znokautowali ich pewnie 4-0, odzyskując sensacyjnie zgubione punkty. Bramkę i asystę dla Armenii zapisał na swoim koncie lider i największy gwiazdor drużyny, Henrich Mchitarjan.



Armenia - Macedonia 4-0 (1-0)

Sensacyjny Gibraltar po wygranej na terenie rywali chciał pójść za ciosem i na swoim terenie po raz pierwszy w historii zgarnąć komplet punktów w meczu o stawkę. Mierzył się z sąsiadem w tabeli, czyli reprezentacją Liechtensteinu. W 15. minucie to goście wyszli na prowadzenie, bramkę zdobył Salanovic i wydawało się, że gospodarze będą mieli problem z napisaniem historii. Udało się, a jej bieg po przerwie zmienili Cabrera i Chipolina. Gibraltarczycy potrzebowali pięciu minut, by odwrócić losy spotkania i objąć prowadzenie. Do końca meczu gospodarze udanie kontrolowali bieg spotkania i mogli fetować historyczny triumf na swoim terenie.



Gibraltar - Liechtenstein 2-1 (0-1)