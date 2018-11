Liga Narodów. Joachim Loew podał kadrę na listopadowe mecze. Brak Boatenga

Słaba postawa w ostatnich tygodniach kosztowała Joerome'a Boatenga miejsce w narodowej reprezentacji. Selekcjoner niemieckiej kadry Joachim Loew pominął go przy powołaniach na listopadowe mecze - towarzyskie spotkanie z Rosją oraz grę Ligi Narodów z Holandią.

Wśród nieobecnych na liście powołanych, poza stoperem Bayernu, znalazł się także bramkarz FC Barcelona Marc-Andre ter Stegena. Golkiper "Dumy Katalonii" zmaga się z problemami z barkiem. Z powodu kontuzji bez powołania został także Ilkay Guendogan.



Dodatkowo Toni Kroos dołączy do drużyny dopiero po sparingowym spotkaniu z Rosją, rozegranym 15 listopada. Cztery dni później Niemcy zmierzą się z Holandią, w spotkaniu, które muszą wygrać, by utrzymać się w dywizji A Ligi Narodów. Do tego mistrzowie świata z 2014 roku muszą liczyć, że Holendrzy nie pokonają Francji.

Joachim Loew znalazł za to miejsce dla grającego w 2. Bundeslidze Jonasa Hectora, piłkarza 1. FC Koeln.



Kadra Niemiec na listopadowe spotkania:

Bramkarze: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).



Obrońcy: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (1. FC Koeln), Mats Hummels (Bayern), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Joshua Kimmich (Bayern), Antonio Rudiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Sule (Bayern), Jonathan Tah (Bayer).



Pomocnicy i napastnicy: Julian Brandt (Bayer), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Bayer), Toni Kroos (Real Madryt), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Schalke 04), Leroy Sane (Manchester City), Thomas Muller (Bayern), Mark Uth (Schalke 04), Timo Werner (RB Lipsk).

WG



