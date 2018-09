Liga Narodów. Serbia - Rumunia 2-2

Serbia dwukrotnie wychodziła na prowadzenie w starciu z Rumunią w meczu 2. kolejki Ligi Narodów. Wszystko dzięki Aleksandarowi Mitroviciowi, który strzelił dwa gole. Jednak za każdym razem piłkarze Mladena Krstajicia tracili przewagę i ostatecznie tylko zremisowali 2-2. Po dwóch kolejkach liderem grupy 4. w dywizji C jest Czarnogóra z dorobkiem czterech punktów. Tyle samo ma druga Serbia.

Serbia bardzo dobrze rozpoczęła starcie z Rumunią w drugiej kolejce rywalizacji w dywizja C. Piłkarze Mladena Krstajicia przeważali, co zaowocowało golem w 26. minucie. Aleksandar Mitrović wykorzystał ogromne zamieszanie w polu karnym po słabej interwencji bramkarza gości i leżąc na ziemi zdołał wepchnąć piłkę do siatki. Do końca pierwszej połowy obraz gry nie zmienił się, ale gospodarze nie potrafili wykorzystać swojej przewagi. To ostatecznie zemściło się na samym początku drugiej odsłony spotkania.

W 48. minucie fatalnie we własnym polu karnym zachował się Aleksandar Kolarov. Obrońca Serbii najpierw dał się oszukać rywalowi, a później spowodował jego upadek. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na jedenasty metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Nicolae Stanciu.

Rumuni jednak nie cieszyli się długo z remisu. 15 minut później znów swoje umiejętności pokazał Mitrović. Napastnik przyjął piłkę w polu karnym i mimo obecności kilku przeciwników zdołał podbić piłkę i oddać potężny strzał. Ciprian Tatarusanu mógł tylko patrzeć na lot futbolówki.

Wysiłek Mitrovicia został zmarnowany przez kolegów z defensywy już pięć minut później. Z rzutu rożnego na bliższy słupek dośrodkował Stanciu. Tam był George Tucudean, który wyprzedził obrońcę i zmieścił piłkę pomiędzy słupkiem a zaskoczonym bramkarzem Serbii.

Na ostatni kwadrans Krstajić zdecydował się na bardziej ofensywną grę. Do boju ruszył były napastnik Legii Aleksandar Prijović. Nic to jednak nie dało. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, przez co Serbia spadła na drugie miejsce w tabeli grupy 4.

