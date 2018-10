Liga Narodów. Southgate odmłodził angielską kadrę

Selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate podał nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Nardów z Chorwacją i Hiszpanią. W kadrze znalazły się nazwiska trzech debiutantów, w tym zaledwie 18-letniego Jadona Sancho z Borussii Dortmund.

- Nigdy nie wiadomo, na co stać młodych zawodników dopóki nie dostaną szansy. Pozwoliliśmy Joe Gomezowi na debiut w meczu z Brazylią i był najlepszy na boisku. Robimy to od kilku lat. Być może jest dla nich trochę za wcześnie, ale mają duży wpływ na grę swoich zespołów i grali w ważnych meczach – powiedział Gareth Southgate tłumacząc się ze swoich decyzji personalnych na mecze z Chorwacją i Hiszpanią.

Zaskoczeniem jest powołanie 18-letniego Jadona Sancho. Piłkarz, który jest wypożyczony z Manchesteru City do Borussii Dortmund w barwach klubu z Signal Iduna Park spisuje się nadspodziewanie dobrze. W środę był jednym z najlepszych piłkarzy w wygranym meczu Ligi Mistrzów z AS Monaco (3-0) i zanotował asystę przy pierwszym golu. Co więcej w obecnym sezonie zanotował już 8 asyst w 9 meczach.

Jeszcze większą niespodzianką jest obecność w kadrze 19-letniego Masona Mounta, który rywalizuje w Championship w barwach Derby County. Ofensywny pomocnik w 14 meczach strzelił 5 goli i zanotował asystę.

Oprócz nich szansę debiutu w narodowych barwach może dostać James Maddison. 21-letni pomocnik Leicester City odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole, a w 7 spotkaniach strzelił 3 gole i miał dwie asysty.

- Mason w ubiegłym tygodniu wykorzystał rzut karny na Old Trafford w meczu z Manchesterem United i sprawiał wrażenie piłkarza, który spędził na murawie całe życie. Jadon ma podobny wpływ na grę Borussii w ważnych meczach. Odnoszę wrażenie, że czasem za bardzo wstrzymujemy młodych piłkarzy – stwierdził Southgate.

Mecz z Chorwacją odbędzie się 12 października, a spotkanie z Hiszpanią trzy dni później.







Powołani do reprezentacji Anglii na mecze Ligi Narodów z Chorwacją i Hiszpanią:





Bramkarze: Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton), Jordan Pickford (Everton)



Obrońcy: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)



Pomocnicy: Ross Barkley (Chelsea), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester City), Mason Mount (Derby County), Harry Winks (Tottenham Hotspur);



Napastnicy: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal)

