Lionel Messi nie przestaje wzbudzać skrajnych emocji

Lionel Messi, pięciokrotnie nagradzany Złotą Piłką dla najlepszego gracza świata zawodnik FC Barcelona, nie przestaje wzbudzać skrajnych emocji. Francisco Buyo, były bramkarz Realu Madryt, stwierdził, że Argentyńczyk to „kłamstwo” w futbolu, podczas gdy szef palestyńskiej federacji wezwał kibiców do spalenia zdjęć Messiego, jeśli ten zagra w meczu towarzyskim z Izraelem.

Lionel Messi uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej, jeśli nie za najlepszego. Ale argentyński piłkarski magik nie u wszystkich wzbudza pozytywne emocje. Najwięcej emocji wywołuje ciągłe porównywanie 30-latka do innego superpiłkarza Cristiano Ronaldo, zresztą także zdobywca pięciu Złotych Piłek.

Do dyskusji włączył się były bramkarz Realu Madryt Francisco Buyo. 60-latek w okresie 1986–1997 rozegrał prawie 350 ligowych meczów w barwach „Królewskich”, wywalczył z klubem sześć tytułów mistrza Hiszpanii i dwukrotnie zdobywał puchar kraju. Jego zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że najlepszy jest Ronaldo.

- Messi jest od tego, żeby wygrywać ligę i Puchar Króla? Wielcy piłkarze wygrywają Ligę Mistrzów, mistrzostwa świata i Copa America - Buyo stwierdził w programie telewizyjnym El Chiringuito.

- Messi to wielkie kłamstwo. Barca ma świetnych piłkarzy wokół niego. On nie jest aż tak kluczowy, jak się wam wydaje - przekonywał.

Argentyńczyk strzelił 45 goli dla FC Barcelona w minionym sezonie, w którym wywalczył z drużyną kolejny tytuł mistrza kraju oraz triumfował w pucharze. Teraz czeka go mundial w Rosji, a co za tym idzie ciąży na nim ogromna presja oczekiwań argentyńskich kibiców marzących o mistrzostwie świata.

Messi był często krytykowany za to, że nie potrafi klubowej formy zaprezentować w reprezentacji. Z tego powodu ogłosił dwa lata temu rezygnację z gry w kadrze po tym, jak w finale Copa America przeciwko Chile nie wykorzystał rzutu karnego, ale decyzję zmienił.

Jednym z etapów przygotowania do mistrzostw świata jest spotkanie kontrolne z Izraelem i nawet w takim z pozoru nieistotnym meczu Messi znów wywołuje ogromne emocje.

Szef palestyńskiej federacji piłkarskiej, a także lokalny polityk Jibril Rajoub oskarżył Izraelczyków o to, że sparing wykorzystują do celów politycznych i wezwał palestyńskich kibiców do spalenia koszulek i zdjęć Messiego, jeśli ten weźmie udział w meczu.

- On jest wielkim symbolem i zamierzamy wziąć go na celownik, wezwiemy do spalenia jego zdjęć i koszulek, a także do zaprzestania kibicowania mu. Cały czas mamy nadzieję, że on nie przyjedzie - powiedział Jibril Rajoub.

Spotkanie z Izraelem zaplanowano na 9 czerwca. Argentyńczycy w grupie D rosyjskiego turnieju zagrają kolejno z Islandią, Chorwacją i Nigerią.

