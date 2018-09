Łódź oficjalnie gospodarzem meczu otwarcia i finału MŚ U-20

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) potwierdziła oficjalnie, że Łódź będzie jednym z sześciu miast-gospodarzy przyszłorocznych mistrzostw świata do lat 20. Na Widzewie odbędzie się mecz otwarcia z Polakami, ich wszystkie spotkania grupowe oraz finał.

Zdjęcie Widzew Lodz stadium /Instagram

- Łódź w przyszłym roku stanie się centrum futbolu młodzieżowego – ogłosił szef Departamentu Turniejów FIFA Jaime Yarza podczas wizyty w tym mieście. W środę delegacja światowej federacji piłkarskiej oraz przedstawiciele PZPN wizytowali stadion przy al. Piłsudskiego pod kątem mistrzostw świata U-20, które Polska zorganizuje w 2019 roku.

Przedstawiciele futbolowej centrali przekazali prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej umowę, na mocy której Łódź została oficjalnie miastem-gospodarzem turnieju.

- To już nasza trzecia wizyta w Łodzi. Poprzednio przyjeżdżaliśmy w mniejszych zespołach, żeby ocenić stan murawy na stadionie i w ośrodkach treningowych. Teraz przyjechała kilkunastoosobowa grupa FIFA, która sprawdza nie tylko obiekty sportowe, ale również hotele, w których będą zakwaterowani uczestnicy mistrzostw. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie wszystkich stron i chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę z władzami miasta – zaznaczył Yarza.

Jak zapewnił, ocena weryfikacji infrastruktury obiektów sportowych w Łodzi jest pozytywna, a do dopracowania pozostają jedynie szczegóły ułatwiające m.in. produkcję telewizyjną.

W Łodzi mecze MŚ U-20 będą rozgrywane na oddanym w ubiegłym roku 18-tysięczny stadionie miejskim na Widzewie. To najważniejsza arena przyszłorocznego turnieju. 23 maja odbędzie się na nim mecz otwarcia z udziałem reprezentacji Polski, wszystkie spotkania grupowe biało-czerwonych, a także zaplanowany na 15 czerwca finał.

- Wielka piłka wraca do Łodzi – to najlepsze miejsce, w jakim te mistrzostwa mogłyby się odbyć. Frekwencja na meczach naszych drużyn ligowych i spotkaniach towarzyskich potwierdza, że Łódź żyje piłką nożną. Bardzo bym chciała, żeby reprezentacja Polski rozegrała u nas nie tylko trzy mecze grupowe, ale również finał – przyznała prezydent Zdanowska. Zapewniła, że miasto już teraz jest dobrze przygotowane do organizacji imprezy.

Dyrektor MŚ U-20 Marek Doliński ocenił, że łódzki stadion, na którym na co dzień swoje spotkania rozgrywają piłkarze drugoligowego Widzewa, to jeden z najnowocześniejszych osiemnastotysięczników w Europie. Poinformował, że w Łodzi swoją bazę pobytową w czasie mistrzostw będą mieli sędziowie.

Arenę spotkań grupowych poznaje już budowana na mistrzostwa reprezentacja Polski. Podopieczni trenera Jacka Magiery w swoim pierwszym meczu na łódzkim stadionie przegrali we wrześniu z Włochami 0:3. W kolejnym towarzyskim spotkaniu podejmą Czechów (11 października).

Mistrzostwa świata do lat 20 zostaną rozegrane w sześciu polskich miastach – Łodzi, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie i Tychach. W turnieju, stanowiącym trzecie pod względem rangi rozgrywki drużyn narodowych pod egidą FIFA, wystąpią 24 zespoły z całego świata. Dotychczas prawo gry zapewniło sobie sześć krajów europejskich: Polska (gospodarz), Włochy, Portugalia, Ukraina, Francja i Norwegia, a także dwóch przedstawicieli Oceanii: Nowa Zelandia i Tahiti.

Losowanie grup MŚ U-20 zaplanowano na 24 lutego. Wówczas będzie też znany dokładny terminarz turnieju i rozpocznie się sprzedaż biletów.

Młodzieżowe mistrzostwa świata odbywają się co dwa lata od 1977 roku. Pierwsze zorganizowano w Tunezji, a trzy ostatnie imprezy mistrzowskie odbyły się w Turcji (2013), Nowej Zelandii (2015) i Korei Południowej (2017), gdzie triumfowała reprezentacja Anglii. Wśród najbardziej znanych zawodników, którzy grali w tym turnieju są m.in. Sergio Aguero, Lionel Messi, czy Diego Maradona.