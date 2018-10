Lokomotiw Moskwa - FK Rostów 2-1. Krychowiak męczył się w roli rozgrywającego

Lokomotiw Moskwa wygrał z FK Rostów 2-1 w 11. kolejce ligi rosyjskiej. Grzegorz Krychowiak zagrał całe spotkanie w barwach Lokomotiwu, ale niczym wielkim się nie wyróżnił. W zespole z Rostowa 90 minut rozegrał Maciej Wilusz i zaliczył duży błąd przy pierwszym golu dla moskwian.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lokomotiw - nowe otwarcie Krychowiaka? Wideo Eurosport

Rosyjska ekstraklasa - zobacz szczegóły i tabelę

Reklama

W 26. minucie piłkarze Lokomotiwu wznowili akcje od rzutu z autu i zrobili to świetnie, bowiem Anton Miranczuk dostał piłkę na trzeci metr od bramki Abajewa. Kąt był ostry, ale wolej piłkarza z Moskwy niezwykle precyzyjny. Winnym utraty bramki przez ekipę Rostowa może być Maciej Wilusz, który nie zdążył doskoczyć do Miranczuka, a to on był najbliżej 23-letniego pomocnika.

Goście odpowiedzieli dwie minuty później. I to w jakim stylu. Rzut rożny, zamieszanie w polu karnym, które strzałem "nożycami" wyjaśnił Sverrir Ingason. Lokomotiw odegrał się w bardzo podobny sposób w 60. minucie. Rzut rożny, a po nim przewrotka Dmitriego Barinova. Z tym sobie jeszcze Ilia Abajew poradził, ale przy dobitce Solomona Kwirkwelii nie miał nic do powiedzenia.

Grzegorz Krychowiak nie miał zbyt dużego wpływu na grę Lokomotiwu w piątkowy wieczór, mimo że trener Jurij Siomin powierzył mu rolę rozgrywającego. Reprezentant Polski popełnił dużo prostych błędów. W drugiej połowie wyglądał nieznacznie lepiej niż w pierwszej. W 49. minucie oddał przypadkowy strzał głową, nie za często brał na siebie ciężar gry, był za to uważny w zabezpieczaniu kolegów z obrony. Rozegrał pełne 90 minut. W zespole z Rostowa cały mecz rozegrał Maciej Wilusz.

Po jedenastu kolejkach rosyjskiej Premier Ligi Lokomotiw Moskwa ma na koncie 18 punktów i zajmuje czwarte miejsce. Zespół z Rostowa ma tyle samo punktów i z ekipą ze stolicy przegrywa w tabeli przez dopiero co rozegrane bezpośrednie starcie. Liderem jest Zenit Petersburg.



Lokomotiw Moskwa - FK Rostów 2-1 (1-1)

Zobacz raport meczowy