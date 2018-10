Lokomotiw pokonał CSKA w derbach Moskwy. Cały mecz Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak w dobrym humorze stawi się na zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Portugalią i Włochami w Lidze Narodów. Zespół "Krychy" wygrał prestiżowe derby Moskwy na zakończenie 10. kolejki Premier League. I to grając w dziesiątkę.

Eder wyleciał z boiska w 65. minucie. Portugalczyk zobaczył żółta kartkę za atak zbyt wysoko uniesioną nogą, a że już wcześniej miał na koncie kartonik w tym kolorze, to musiał przedwcześnie udać się do szatni.



Wydawało się, że grając w osłabieniu i to na wyjeździe, Lokomotiw będzie starał się utrzymać bezbramkowy remis. Tymczasem w końcówce spotkania goście niespodziewanie strzelili gola. W dużym zamieszaniu pod bramką Igora Akinfiejewa przytomnie zachował się Benedikt Hoewedes, który huknął z kilku metrów pod poprzeczkę. Gospodarze rzucili się jeszcze do ataku, ale wynik nie uległ zmianie i niespodzianka stała się faktem.



Krychowiak rozegrał całe spotkanie, a w 70. minucie został ukarany żółtą kartką.



Maciej Rybus z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze meczowej Lokomotiwu na to spotkanie.



Dzięki wygranej Lokomotiw awansował na 7. miejsce w tabeli. Zespół Polaków ma na koncie 15 punktów i traci tylko "oczko" do szóstego CSKA Moskwa. Liderem jest Zenit Sankt Petersburg (25 pkt).

Krychowiak w poniedziałek stawi się na zgrupowanie kadry. "Biało-Czerwoni" zagrają z Portugalią 11 października (godz. 20.45). Trzy dni później zmierzą się z Włochami. Oba spotkania odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.



W swoim pierwszym meczu w Lidze Narodów, który był zarazem debiutem Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera, Polacy zremisowali w Bolonii z Italią 1-1.