Louis van Gaal powraca! „Wybrałem ofertę”

W maju 2016 roku Louis van Gaal został zwolniony z Manchesteru United. Od tamtej pory holenderski szkoleniowiec odpoczywał od futbolu. Wygląda na to, że wkrótce Van Gaal wróci do pracy.

66-letni Van Gaal jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w Europie. Nawet powszechnie uznawany za nieudany okres z Manchesterem United, Holender zakończył zdobyciem z tą drużyną Pucharu Anglii. Wcześniej prowadził on m.in. Ajax, AZ Alkmaar, Barcelonę i Bayern Monachium. Dwukrotnie wybierany był również do pracy z reprezentacją Holandii. W 2014 roku poprowadził „Oranje” do trzeciego miejsca na mundialu.

Doświadczony szkoleniowiec w holenderskim programie RTL Late Night zdradził, że wkrótce zamierza wrócić do pracy.

- Otrzymałem wiele ofert. Wybrałem z nich jedną - powiedział.

- Warunki idealnie mi pasują. Inaczej nie zdecydowałbym się na taki krok. Mam przeczucie, że będę mógł wkrótce coś wygrać - dodał tajemniczo.

Na razie niewiele wiadomo o tym, jaką drużynę miałby objąć Van Gaal. Najgłośniejsze spekulacje łączą Holendra z Chelsea.

