Łukasz Teodorczyk z golem, ale szanse Anderlechtu na tytuł stopniały

RSC Anderlecht przegrał u siebie ze Standardem Liege 1-3 w 38. kolejce Jupiler Pro League. Dosyć szczęśliwie gola dla gospodarzy strzelił Łukasz Teodorczyka, ale jego drużyna nie wykorzystała szansy objęcia prowadzenia w tabeli, a do tego skomplikowała sobie walkę o mistrzostwo Belgii. Do końca sezonu pozostały dwa mecze.

Anderlecht będzie teraz liczyć na to, że liderujący Club Brugge przegra albo przynajmniej zremisuje w innym środowym meczu w Charleroi. Jeśli jednak rywal w walce o mistrzostwo wygra, to powiększy przewagę nad drużyną Teodorczyka do pięciu punktów.

Prowadzony przez Heina Vanhaezebroucka zespół zmarnował wysiłek z poprzedniej kolejki, w której pokonał ekipę z Brugii na jej terenie, zmniejszając stratę do dwóch punktów.

Na porażce Anderlechtu zaważył piorunujący początek drugiej połowy w wykonaniu Standardu Liege, kiedy w odstępie trzech minut goście zdobyli dwie bramki. Najpierw 48. minucie Edmilson Junior, a po chwili z trafienia cieszył się Renaud Emond.

Anderlecht rzucił się rozpaczliwie do odrabiania strat i rzeczywiście zepchnął Standard Liege do głębokiej defensywy, co zaowocowało 14. w sezonie ligową bramką Łukasza Teodorczyka. Walczący o wyjazd na mundial napastnik reprezentacji Polski miał szczęście, bo piłka zagrywana wzdłuż bramki w zamieszaniu odbiła się od jego nogi. Teodorczyka grał do końca, ale więcej goli nie strzelił.



Nadzieje na jakiekolwiek punkty dla Anderlechtu rozwiał niecałe dziesięć minut przed końcem Edmilson Junior, który wykończył do pustej bramki akcję po kontrataku z Mehdim Carcelą-Gonzálezem. Tym samym pomocnik zanotował asystę przy bramce brazylijskiego kolegi jak przy pierwszym golu.

Dzięki trzem punktom Standard zepchnął Anderlecht na trzecie miejsce w tabeli i ma punkt przewagi nad drużyną Teodorczyka, która w dwóch ostatnich spotkaniach zmierzy się na wyjeździe z KAA Gent i u siebie z KRC Genk.

38. kolejka Jupiler Pro League:

RSC Anderlecht - Standard Liege 1-3 (0-0)

0-1 Edmilson Junior (48.)

0-2 Emond (51)

1-2 Teodorczyk (63.)

1-3 Edmilson Junior (78.)

