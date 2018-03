Manchester City. Aguero potwierdził, gdzie odejdzie

Wszystko wskazuje na to, że Manchester City to ostatni klub ze światowego topu w karierze Sergio Aguero. Argentyńczyk ponownie powiedział, że po tym jak wygaśnie jego kontrakt z "The Citizens", chce wrócić do dobrze sobie znanego Independiente.

Zdjęcie Sergio Aguero /Reuters

29-letni Aguero znany jest na dobrą sprawę z dwóch klubów: Atletico, w którym grał od 2006 do 2011 roku, a teraz Manchesteru City, którego barw broni nieprzerwanie już siódmy sezon.

Ceniony snajper gra na Starym Kontynencie już od 12 lat, ale nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Szczególne miejsce w jego sercu ma bowiem Independiente, z którego wypłynął na szerokie wody. W klubie z Avellanedy, prowinicji Buenos Aires, grał od 9. roku życia. Tam zaczęła się jego kariera i prawdopodobnie tam się zakończy.

- Zawsze mówiłem, że chciałbym wrócić do Independiente, kiedy skończy się mój kontrakt z City, co nastąpi w 2020 roku - roku powiedział Sergio Aguero w rozmowie z Fox Sports Argentina.

Do powrotu do Argentyny jeszcze daleka droga, tak że Sergio Aguero na razie nie zaprząta sobie tym głowy. - W tej chwili o tym nie myślę. Koncentruję się na tym, żeby dobrze zakończyć sezon i pojechać na mistrzostwa świata - podkreślił wychowanek argentyńskiego Independiente.