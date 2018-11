Manchester City - Fulham 2-0 w Pucharze Ligi. 19-letni Hiszpan zapewnił awans "Obywatelom"

Manchester City pokonał Fulham 2-0 (1-0) w czwartkowym meczu 1/8 finału Pucharu Ligi. Oba gole dla zespołu prowadzonego przez Josepa Guardiolę strzelił nastoletni Hiszpan Brahim Diaz.

Zdjęcie Brahim Diaz bohaterem Manchesteru City /Getty Images

72 godziny po prestiżowej wygranej 1-0 na Wembley w meczu Premier League przeciwko Tottenhamowi piłkarze Manchesteru City przystąpili do walki o ćwierćfinał Pucharu Ligi Angielskiej. Hiszpański szkoleniowiec dokonał aż dziesięciu zmian w wyjściowym składzie swojej drużyny, a jako jedyny pozostał w nim środkowy obrońca John Stones. Od pierwszej minuty obejrzeliśmy m.in. Kevina de Bruyne'a, który dochodzi do formy po 2-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.

Reklama

Już w pierwszych pięciu minutach Belg dwukrotnie zagroził strzałami Hiszpanowi Sergio Rico, lecz bramkarz gości w obu przypadkach skutecznie interweniował. W 18. minucie nie mógł już jednak nic zrobić. Po dośrodkowaniu w pole karne i zgraniu piłki na 10. metr dobiegł do niej Hiszpan Brahim Diaz, który mocno uderzył prawą nogą. Futbolówka po drodze odbiła się jeszcze od Serba Aleksandra Mitrovica i wpadła do bramki obok zdezorientowanego golkipera Fulham.

Tan sam piłkarz zdobył również drugą bramkę dla "The Citizens". W 65. minucie najpierw kolejną znakomitą sytuację do strzelenia gola zmarnował Gabriel Jesus, po którego strzale piłka odbiła się od słupka. Na piątym metrze jako pierwszy dopadł jednak do niej właśnie Diaz i potężnym strzałem lewą nogą umieścił ją pod poprzeczką.

Chociaż Manchesterowi City nie brakowało w czwartkowym spotkaniu okazji do strzelenia większej liczby goli, to ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla "The Citizens". Zapewnili oni sobie tym samym awans do ćwierćfinału Carabao Cup, w którym w połowie grudnia zagrają ze zwycięzcą zaplanowanego na 27 listopada spotkania pomiędzy Leicester City i Southampton.

Wszystkich kibiców Manchesteru City zmartwiła jednak sytuacja z 87. minuty. Z boiska utykając zszedł wtedy De Bruyne, który wcześniej wymagał pomocy klubowych medyków na murawie.

Manchester City - Fulham 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Brahim Diaz (18.), 2-0 Brahima Diaz (65.).

Wojciech Malinowski