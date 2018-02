Manchester City - West Bromwich Albion 3-0. Krychowiak ofiarą brutalnego faulu

Manchester City pokonał West Bromwich Albion 3-0 (1-0) w środowym meczu 25. kolejki Premier League. Meczu nie będzie wspominać dobrze Grzegorz Krychowiak, który w piątej minucie został brutalnie sfaulowany przez Brazylijczyka Fernandinho i po pół godzinie gry opuścił boisko.

Po sensacyjnej wygranej w sobotnim meczu 4. rundy Pucharu Anglii przeciwko Liverpoolowi piłkarze West Bromwich Albion w środowy wieczór stanęli jeszcze przed trudniejszym zadaniem. Wybrali się bowiem do Manchesteru, gdzie czekało ich starcie z liderem tabeli Premier League. Podobnie jak na Anfield Road, także i na Etihad Stadium Alan Pardew postawił na Grzegorza Krychowiaka, któremu w środku pomocy tym razem nie towarzyszył Gareth Barry, a Argentyńczyk Claudio Yacob.

Reprezentant Polski swojego występu nie będzie jednak dobrze wspominał. Już w piątej minucie w walce o piłkę na udo Krychowiaka nadepnął Brazylijczyk Fernandinho. Na powtórkach zagranie pomocnika "The Citizens" wyglądało na brutalne i zasługujące na czerwoną kartkę. Nie otrzymał jednak nawet żółtej, chociaż nie można wykluczyć, że zachowaniem Brazylijczyka zajmie się komisja dyscyplinarna.

Po kilku sekundach Polak powrócił do gry i wydawało się, że wszystko jest z nim w porządku. W 33. minucie zszedł jednak z boiska, a zastąpił go Barry, który tym samym zanotował występ numer 650. na boiskach Premier League.

Zmiana Polaka miała miejsce już po golu strzelonym przez podopiecznych Pepa Guardioli. Bramkę zdobył... Fernandinho, który w 19. minucie znakomicie wbiegł przed Garetha McAuleya i strzałem lewą nogą zmieścił piłkę pomiędzy nogami Bena Fostera. Asystę zaliczył Kevin De Bruyne, który rozgrywał kolejny znakomity mecz w obecnym sezonie. Belg sam również próbował pokonać golkipera gości, ten jednak obronił wszystkie trzy jego strzały oddane w pierwszej części spotkania.

Druga połowa również stała pod znakiem dominacji lidera tabeli. Obrona Manchesteru City zapewniała spokojny wieczór bramkarzowi Edersonowi, a swoje premierowe 90 minut w Premier League zanotował kupiony za 65 mln euro z Athletic Bilbao Francuz Aymeric Laporte.

Bardzo długo gospodarze nie byli jednak w stanie przypieczętować wygranej. Znakomite szanse zmarnowali Raheem Sterling, który z kilku metrów nie trafił w bramkę i Sergio Aguero, przy którego sytuacyjnym strzale piętą świetnym refleksem wykazał się Foster.

W 68. minucie "The Citizens" znaleźli w końcu sposób na pokonanie świetnie spisującego się golkipera WBA. Kontratak rozpoczął De Bruyne i to Belg go wykończył, a strzał na pustą bramkę umożliwiło mu podanie Sterlinga.

Na tym emocje się nie zakończyły. W 87. minucie znakomitą szansę na strzelenie kontaktowego gola zmarnował wypożyczony przez WBA w ostatnich dniach Daniel Sturridge, a kilkadziesiąt sekund później znacznie lepiej zachował się Aguero, który po podaniu Sterlinga podcinką ustalił wynik na 3-0 dla Manchesteru City. Zdobyte trzy punkty, przy jednoczesnych porażkach Manchesteru United i Chelsea, pozwoliły "The Citizens" powiększyć przewagę w tabeli Premier League do 15 punktów. West Brom pozostał na ostatniej, 20. pozycji.

Manchester City - West Bromwich Albion 3-0 (1-0)

Bramki:



1-0 Fernandinho (19.)

2-0 Kevin De Bruyne (68.)

3-0 Sergio Aguero (89.)

Wojciech Malinowski

