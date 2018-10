Maradona radzi Messiemu: Daj sobie spokój z kadrą

Argentyńczyk Diego Maradona, żywa legenda światowego futbolu, stanął w obronie najlepszego obecnie piłkarza "Albicelestes" Lionela Messiego i zasugerował mu, by ten zrezygnował z występów w drużynie narodowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Diego "Odlot" Maradona. Wideo Eurosport

Maradona jest najsłynniejszym argentyńskim piłkarzem w historii, który zakończył karierę w połowie lat 90. ubiegłego wieku. W 1986 roku 57-letni dziś Argentyńczyk poprowadził reprezentację tego kraju do zdobycia mistrzostwa świata.

Reklama

Messi to jego odpowiednik współczesności, ale znacząca różnica między nimi polega na tym, że gracz FC Barcelona nie wygrał z Argentyną żadnego turnieju, a kilka finałów przegrał, w tym finał mundialu z 2014 roku.

31-letni piłkarz nie ma łatwego życia w drużynie narodowej, bo ciąży na nim ogromna presja oczekiwań rodaków, z którą nie do końca umie sobie radzić. Po mistrzostwach świata w Rosji, kolejnych nieudanych dla Argentyny, zrezygnował z przyjazdu na wrześniowe zgrupowanie i nie wystąpi także w najbliższych meczach z Irakiem i Brazylią.

Maradonę zapytano, co by powiedział Messiemu, na co były selekcjoner argentyńskiej kadry odpowiedział: - Nie przyjeżdżaj już więcej.

- Kadra U-15 przegrywa, więc wina Messiego. Terminarz w Argentynie ustawia Racing przeciwko Boce i winią Messiego. Zawsze jest jego wina. Powiedziałbym mu: więcej nie przyjeżdżaj. Zobaczymy, jak sobie poradzą - skomentował.

Messi już raz zrezygnował z reprezentacji Argentyny w 2016 roku, kiedy drużyna przegrała finał Copa America. Messi nie strzelił decydującego rzutu karnego w finale z Chile, ale później dał się namówić na powrót.

kip