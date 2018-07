"Marca": W czwartek spotkanie ”na szczycie” w sprawie Ronaldo

Jak informuje dziennik ”Marca” w czwartek dojdzie do prawdopodobnie najważniejszego spotkania między prezydentem Realu Madryt Florentino Perezem i agentem Cristiana Ronalda Jorge Mendesem. Ponoć Perez osobiście zadzwonił do Mendesa, by stawił się w jego gabinecie i ostatecznie wyjaśnił sytuację zawodnika, który w ostatnich dniach jest coraz mocniej łączony z przenosinami do Juventusem Turyn.

Hiszpańskie media są przekonane, że transfer Ronalda do Juventusu za 100 milionów euro jest tylko kwestią czasu. W ciągu ostatniego roku relacje piłkarza z Perezem bardzo się ochłodziły i już po wygranym finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem (3-0) zawodnik dał do zrozumienia, że po dziewięciu latach opuści ekipę ”Królewskich”. Według dziennika ”Marca” tylko pensja na poziomie 30 milionów euro za sezon może przekonać Portugalczyka, by został na Santiago Bernabeu. Do tej pory na takie warunki nie chciał się zgodzić Perez, co bardzo zabolało piłkarza.

Prezydent ”Los Blancos” skontaktował się w środę z agentem Ronalda Jorge Mendesem i poprosił o spotkanie w czwartek. W trakcie tej rozmowy ma się wyjaśnić przyszłość Portugalczyka. Ronaldo coraz mocniej jest łączony z przenosinami do Juventusu Turyn, który jest gotowy zapłacić 100 milionów euro klauzuli odstępnego i dzięki wsparciu sponsorów sprostać jego wymaganiom finansowym. Taki transfer byłby dla ”Starej Damy” prawdziwą żyłą złota i nikt w Turynie nie ma zamiaru oszczędzać na jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie.

W środę podczas prezentacji nowego modelu Fiata o transfer Ronalda został zapytany dyrektor generalny Juventusu Beppe Marotta. Reakcja? Tylko się uśmiechnął i odpowiedział ”bez komentarza”. Wiadomo, że Mendes chce umieścić piłkarza w klubie z Turynu, bo ostatnio ma z nim bardzo dobre relacje. Ponadto klauzula odstępnego opiewająca na 100 milionów euro nie obowiązuje dla Barcelony, Paris St. Germain, Bayernu Monachium i Manchesteru United, dlatego pole do negocjacji jest mocno zawężone.

