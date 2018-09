Mauricio Pochettino: Moi piłkarze nie są beznadziejni

Nie takiego rozpoczęcia sezonu Ligi Mistrzów piłkarze z Londynu się nie spodziewali. Tottenham we wtorek przegrał na wyjeździe 1-2 z Interem, mimo że jeszcze w 86. minucie prowadzili. - Dlaczego atakuje się zawodników, którzy nie byli na boisku? Można mnie za to winić i mówić, że źle wybrałem podstawową jedenastkę – powiedział trener gości Pochettino, którego krytykowano za wybór składu.

Gracze Hotspur wygrywali po golu Christiana Eriksena na początku drugiej połowy. W samej końcówce wyrównującą bramkę zdobył Mauro Ricardo, a w drugiej minucie doliczonego czasu zwycięstwo Interowi zapewnił Matias Vecino.

Wielu ekspertów krytykowało menedżera Spurs za to, że nie wystawił do pierwszego składu Toby’ego Alderweirelda oraz Kierana Trippiera. Zdaniem niektórych w ten sposób pokazał brak szacunku do tych zawodników.

- Przeciwko Watfordowi oraz Liverpoolowi, oni byli na murawie. Wiadomo, że łatwo teraz atakować drużynę, bo ich nie było. Prosto jest mówić o kimś, kto nie występował. Musimy rozmawiać o piłce nożnej. Chyba wszyscy chcą, abym powiedział coś, co nie jest dobre. Ludzie nie szanują moich zawodników, którzy przecież we wtorek pokazali większą jakość niż gospodarze – powiedział Pochettino. – Dlaczego atakuje się zawodników, którzy nie byli na boisku. Można mnie za to winić i mówić, że źle wybrałem podstawową jedenastkę. Kieran i Toby nie zagrali, ale to moja decyzja. Mamy w zespole 25 piłkarzy. Nie można mówić, że tylko ci, którzy występują są w porządku, a pozostali są do bani. Jestem wkurzony, bo bardzo szanuję moich graczy. Kiedy wybieram takie zestawienie, a nie inne, wszyscy muszą szanować moje decyzje, bo to ja jestem menedżerem – dodawał.

- Bycie piłkarzem jest trudne i oczywiście dla mnie bycie przy linii także nie jest proste. To bolesne, kiedy niektórzy ludzie, którzy nie mają większego pojęcia tak atakują zawodników, którzy dają z siebie wszystko. To nie jest fair – stwierdził Maurico Pochettino.

Tottenham przegrał trzy ostatnie mecze. Czegoś takiego za czasów Pochettino jeszcze nie było.