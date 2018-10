ME U-21. Znamy potencjalnych rywali polskiej młodzieżówki w barażach

Prowadzona przez Czesława Michniewicza reprezentacja do lat 21 we wtorek pokonała w Gdyni Gruzję 3-0. To był ostatni, 10. mecz drużyny w eliminacjach do mistrzostw Europy. Polacy ostatecznie w grupie zajęli drugie miejsce i w listopadzie zagrają w barażach o czempionat. W piątek będzie wiadomo, z kim się zmierzą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dłuższa wersja Wattsów. Wideo Eurosport

Nasz zespół w kwalifikacjach nie przegrał żadnego spotkania. Sześciokrotnie wygrywał i cztery razy remisował. Mimo to, nie udało się wygrać grupy. Najlepsza okazała się Dania, z którą Polacy zdobyli cztery punkty. O tym, że ludzie Michniewicza nie byli pierwsi w tej fazie zadecydowały w sumie dwa remisy z Wyspami Owczymi.

Reklama

Przed ostatnią kolejką wiadomo było, że "Biało-Czerwoni" mogą wygrać grupę, ale muszą pokonać u siebie Gruzję, a Dania nie może na własnej murawie zwyciężyć Wysp Owczych. Ekipa ze Skandynawii pewnie wygrała jednak 3-0. To właśnie Duńczycy zatem bezpośrednio awansowali na przyszłoroczne mistrzostwa.

Polacy zakończyli rywalizację na drugim miejscu. W piątek o godz. 13 dowiedzą się, z kim zmierzą się w dwumeczu. W gronie potencjalnych przeciwników są: Portugalia, Austria oraz Grecja. Spotkania odbędą się w dniach 12-20 listopada.

We wtorek Polacy objęli prowadzenie po przerwie. Zza pola karnego kopał Filip Jagiełło. Piłka po rykoszecie od Andro Giorgadze zmyliła bramkarza gości. Potem świetne zagrania Sebastiana Szymańskiego wykorzystał rezerwowy Konrad Michalak. W ostatnich minutach zwycięstwo przypieczętował Dawid Kownacki. Dla zawodnika Sampdorii i kapitana młodzieżówki to był 10. gol w eliminacjach. Został ich królem strzelców.

Mistrzostwa odbędą się od 16 do 30 czerwca 2019 roku we Włoszech i San Marino.