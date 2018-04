Media: Mateo Kovaczić powróci z Realu na San Siro?

Według dziennika ”Corriere dello Sport” latem można spodziewać się dużych wydatków ze strony chińskich właścicieli Interu Mediolan. Suning Group jest gotowe wydać ponad 100 milionów euro na trzech-czterech zawodników, którzy od razu będą stanowili wzmocnienie zespołu. Jednym z nich jest były piłkarz ”Nerazzurrich” Mateo Kovaczić.

Trzy lata temu Kovaczić został sprzedany do Realu Madryt za 29 milionów euro. Nikt w Mediolanie nie chciał odejścia środkowego pomocnika, ale zawodnik nalegał na transfer. Jednak od tamtej pory nie zdołał wywalczyć miejsca w podstawowym składzie ”Królewskich” i nic nie wskazuje na to, by nagle coś miało się zmienić. Casemiro, Toni Kroos i Luka Modrić to pewniaki do gry w drugiej linii ”Los Blancos”.

Ponoć piłkarz zastanawia się bardzo poważnie nad zmianą otoczenia. Wiadomo, że zainteresowane jego kupnem są kluby z Premier League, ale według ”Corriere dello Sport” do ostrej walki o Chorwata włączy się właśnie Inter. Suning Group latem planuje duże wzmocnienia, ale jest jeden warunek – ekipa ”Nerazzurrich” musi zająć miejsce w pierwszej czwórce Serie A, co zapewni udział w Lidze Mistrzów.

Według nieoficjalnych informacji Real Madryt zgodzi się na sprzedaż Kovaczicia. Latem dojdzie do małej rewolucji kadrowej na Santiago Bernabeu i chorwacki pomocnik ma być jednym z tych, którzy pożegnają się z klubem. W Mediolanie liczą, że również wykupią go za 29 milionów euro, albowiem Kovaczić ma teraz 23 lata i gra mało.

W obecnym sezonie Chorwat wystąpił w 30 meczach, ale średnio spędzał na murawie 52 minuty. W tym czasie zdołał zanotować trzy asysty.

