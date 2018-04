Meksykanie z Chivas wygrali Ligę Mistrzów CONCACAF

Piłkarze Chivas Guadalajara triumfowali w Lidze Mistrzów strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF). Rzutami karnymi Meksykanie wygrali 4-2 z Toronto FC.

Pierwsze spotkanie, rozegrane w Kanadzie, zakończyło się zwycięstwem Chivas 2-1. W rewanżu wygrało Toronto FC 2-1. Bramki dla zwycięzców zdobyli Jozy Altidore (24) i Sebastian Giovinco (43), a gola dla Chivas strzelił Orbelin Pineda (18).

Zespół z Guadalajary wystąpi w grudniu w klubowych mistrzostwach świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rok temu w rozgrywkach LM CONCACAF zwyciężyła - piąty raz w historii - meksykańska drużyna FC Pachuca.

