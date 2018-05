Michel Platini chce wrócić do futbolu

Były prezydent UEFA Michel Platini, który został oczyszczony z zarzutów korupcyjnych przez szwajcarski wymiar sprawiedliwości, zapowiedział, że zamierza wrócić do działalności w piłce nożnej. "Koniec długiego koszmaru" - napisał w oświadczeniu.

Michel Platini

W śledztwie przeciwko byłemu prezydentowi FIFA Seppowi Blatterowi, Platini od września 2015 miał status pomiędzy świadkiem, a oskarżonym. Jednak nigdy nie wszczęto przeciwko niemu postępowania karnego.

Sprawa dotyczyła przelewu w wysokości dwóch milionów franków (1,82 mln euro) z 2011 roku, który Platini otrzymał od Blattera. Obaj utrzymywali, że było to wynagrodzenie za pracę, wykonywaną przez Francuza na rzecz światowej federacji 10 lat wcześniej, a umowa była ustna.

Komisja Etyki FIFA uznała te tłumaczenia za mało przekonujące i orzekła, że dopuścili się przekroczenia norm etycznych i zdyskwalifikowała ich na osiem lat. Później karę zmniejszono do sześciu lat.

W piątek wieczorem dziennik "Le Monde" poinformował, że Francuz został oczyszczony z zarzutów.

"Koniec długiego koszmaru dla mojej rodziny i bliskich mi osób. Wrócę: gdzie, kiedy, jak? Za wcześnie, aby to powiedzieć. Jednak wrócę do piłki nożnej. Futbol jest całym moim życiem i odmawiam komukolwiek prawa do pozbawiania mnie życia" - napisał 62-letni Platini w oświadczeniu.

Dziennik powołał się na list, podpisany przez prokuratora ministerstwa Konfederacji Szwajcarskiej Cedrica Remunda z datą 24 maja i adresowany do Vincenta Solariego, adwokata Platiniego.

Gazeta przytoczyła fragmenty pisma. "Potwierdzamy, że procedura nie jest prowadzona przeciwko Pańskiemu klientowi, Michelowi Platiniemu. Możemy także potwierdzić, że Pański klient nie będzie obciążony w związku z tą procedurą" - napisał Remund do Solariego.

List odnosi się do zeznań, jakie składał były szef UEFA, występując w charakterze świadka, w szwajcarskiej prokuraturze w grudniu 2015 roku.